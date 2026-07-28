AMDが自社製GPUで学習した独自開発AIモデル「Instella-MoE」を公開、Gemma-4-E4Bより高性能な小型モデル
AMDが自社製GPUや自社製ソフトウェアを用いて開発したAIモデル「Instella-MoE」を公開しました。Instella-MoEは事前学習済みモデルや中間学習済みモデルなど多様なバリエーションが無料公開されているほか、学習に使用したコードやフレームワークも公開されています。
Introducing Instella-MoE: A State-of-the-Art Fully Open Mixture-of-Experts Language Model — ROCm Blogs
https://rocm.blogs.amd.com/artificial-intelligence/instella-moe/README.html
Instella-MoEはAMDのAI開発向けGPU「Instinct MI300X」「Instinct MI325X」を用いて開発されたAIモデルです。推論時に一部のパラメーターのみを活性化させるMoEモデルとして開発されており、総パラメーター数は160億、アクティブパラメーター数は28億です。
Instella-MoEは以下の6種類のモデルが公開されています。
Instella-MoE-16B-A3B-Pretrain：7兆1000億トークンのデータセットで学習した事前学習済みモデル
Instella-MoE-16B-A3B-Midtrain：数学・コーディング・思考の能力を強化した中間学習済みモデル
Instella-MoE-16B-A3B-Base：コンテキストウィンドウを64kトークンに拡張したベースモデル
Instella-MoE-16B-A3B-SFT：ベースモデルに教師ありファインチューニングを施したモデル
Instella-MoE-16B-A3B-DPO：SFTモデルに直接優先最適化を施したモデル
Instella-MoE-16B-A3B-Think：DPOモデルに強化学習を施したモデル
Instella-MoE-16B-A3B-Baseと各種AIモデルの性能を比較する図が以下。横軸がアクティブパラメーター数、縦軸がベンチマークテストの平均スコアを示しています。Instella-MoE-16B-A3B-BaseはQwen3.5-4B-Baseより低いスコアですが、同等規模のモデルよりは高いスコアを記録しています。
Instella-MoE-16B-A3B-Thinkと競合モデルの性能比較が以下。Gemma-4-E4B-itより少ないアクティブパラメーター数で高いスコアを達成しています。
Instella-MoEの各モデルは以下のリンク先で配布されています。
Instella-MoE ✨ - a amd Collection
https://huggingface.co/collections/amd/instella-moe
Instella-MoEはAMDが開発したトレーニングフレームワーク「Primus」やMoEアーキテクチャ「FarSkip-Collective」を用いて学習されています。また、Instella-MoEの学習に使われたコードベースが以下のリンク先で公開されています。
GitHub - AMD-AGI/Instella-MoE: Instella MoE is a fully open state-of-the-art Mixture-of-Experts language model, trained end-to-end on AMD Instinct™ GPUs. · GitHub
https://github.com/AMD-AGI/Instella-MoE
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in AI, Posted by log1o_hf
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