Databricksがオープンな大規模言語モデル「DBRX」をリリース、GPT-3.5やCodeLLaMA-70Bを上回る性能

・関連記事

大規模言語モデルの動作をExcelで完全に再現することでプログラミングをせずにAIの構造を学習できるシートが登場 - GIGAZINE



無料で商用利用可能な大規模言語モデル「Mixtral 8x7B」が登場、低い推論コストでGPT-3.5と同等以上の性能を発揮可能 - GIGAZINE



Googleがオープンかつ商用利用可能で軽量な大規模言語モデル「Gemma」を公開 - GIGAZINE



101言語に対応したオープンソースの大規模言語モデル「Aya」をCohere for AIがリリース - GIGAZINE



ネット上に流出した大規模言語モデルは自社製のものだとAI企業・MistralのCEOが確認 - GIGAZINE

2024年03月28日 11時45分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.