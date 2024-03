【訃報】心理学者・行動経済学者のダニエル・カーネマン氏が90歳で死去、行動経済学の発展に貢献しノーベル経済学賞を受賞

by nrkbeta 「すべての経済的意思決定が厳密に合理的であるとは限らない」という理論を提唱した心理学者・行動経済学者のダニエル・カーネマン氏が、2024年3月27日に90歳で亡くなりました。 Best-selling psychologist and Nobel economist Daniel Kahneman dies at 90 : NPR https://www.npr.org/2024/03/27/1241206604/thinking-fast-slow-psychology-behavioral-economics-daniel-kahneman-obit-nobel Daniel Kahneman – Biographical - NobelPrize.org https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2002/kahneman/biographical/ カーネマン氏は1934年、現在のイスラエル・テルアビブでリトアニア系ユダヤ人の両親から生まれました。フランスで育ち、親が反ユダヤ主義運動によって数週間抑留されるなどの幼少期を過ごし、後にパレスチナへ移り住みました。

2024年03月28日 11時44分00秒 in Posted by log1p_kr

