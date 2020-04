「悲観主義者」であることが成功や自信につながる場合があるのはなぜか？

物事の悲観的な面に着目する悲観主義はよくないものだと考えられがちであり、世の中には「 楽観的に生きる方法 」などを教えるセミナーや書籍も存在するほか、 楽観主義者は寿命が平均して11~15%長い といった研究結果も発表されています。ところが、シェフィールド大学の心理学者である Fuschia Sirois 氏は、「特定のタイプの悲観主義者にはさまざまなメリットがある」と主張しています。 The surprising benefits of being a pessimist https://theconversation.com/the-surprising-benefits-of-being-a-pessimist-91851 Sirois氏によると、悲観主義者は単にネガティブな考え方をするだけでなく、特定のイベントについて楽観主義者が「望ましい結果になる可能性が高い」と考えるのに対し、悲観主義者は「望ましくない結果になる可能性が高い」と考えるそうです。悲観主義が人生にいい影響をもたらす場合は多くありませんが、「防衛的悲観主義者」と呼ばれる一部の人々は、イベントの結果について悲観的に考えることで、多くのメリットを享受しているとのこと。

2020年04月12日 15時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

