Mistral AIがローカル環境で動作する小型で高性能なエージェント型コーディングAI「Devstral」を発表

フランスのAIスタートアップであるMistral AIと同じくAIスタートアップのAll Hands AIが共同で、ソフトウェア開発向けに構築されたエージェント型のオープン言語モデル「 Devstral 」をリリースしました。PCでローカル動作するほど軽量で、GPT-4.1-miniやClaude 3.5 Haikuと比肩する性能を持っているとのことです。 Devstral | Mistral AI https://mistral.ai/news/devstral Devstral: A new state-of-the-art open model for coding agents https://www.all-hands.dev/blog/devstral-a-new-state-of-the-art-open-model-for-coding-agents mistralai/Devstral-Small-2505 · Hugging Face https://huggingface.co/mistralai/Devstral-Small-2505 Devstralは Mistral Small 3.1 をベースとしたエージェント型大規模言語モデル(LLM)です。従来のLLMが得意とする単体の関数作成やコード補完といった基礎的なコーディング作業とは異なり、実世界のソフトウェア工学問題の解決に特化して設計されています。 Mistral AIによれば、Devstralは大規模なコードベース内でのコードの文脈化、異なるコンポーネント間の関係性の特定、そして複雑な関数内の微細なバグの識別といった、実際の開発現場で必要とされる高度な作業を行うことができるそうです。

2025年05月22日 11時25分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article Mistral AI Announces 'Devstral,' a Small….