無料で商用利用可能なSQL生成・コーディング・命令フォローなどのエンタープライズタスクに最適化された大規模言語モデル「Snowflake Arctic」が登場

・関連記事

大規模言語モデルが回答できない質問はどういうものなのか? - GIGAZINE



AIは実際の人間の顔よりリアルに見える顔を作るという「ハイパーリアリズム」現象が含む大きな問題点とは? - GIGAZINE



AI生成の児童ポルノが爆増しており児童搾取に関する報告システムが機能不全に陥る恐れがあるとインターネット監視団が警告 - GIGAZINE



「AIは人間より高性能だが一部のテストでは人間の方が優秀」「高性能AIの学習コストは数百億円」などをまとめたスタンフォード大学のレポート「AI Index Report 2024」が公開される - GIGAZINE



AIで「ホームレスになるリスクの高い人」を見分けて約800人の支援に成功 - GIGAZINE

2024年04月26日 13時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.