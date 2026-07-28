2026年07月28日 12時32分 ソフトウェア

Firefoxの丸っこい新デザインがFirefox Nightlyで体験可能に



Firefoxブラウザの開発チームはデザインシステム刷新プロジェクト「Project Nova」を進めていることを2026年5月に明かしていました。そんなFirefoxの新デザインが、Firefoxの開発版であるFirefox Nightlyで体験可能になりました。



Try the New Firefox Design in Nightly – Firefox Nightly News

https://blog.nightly.mozilla.org/2026/07/27/new-firefox-design/



Project Novaは「Firefoxをオンライン環境における最高のブラウザとして維持する」という意思を実現するために始まったプロジェクトです。開発チームによると、Project Novaでは統一感のあるデザインシステムを導入することで、Firefoxを「洗練され、温かみがあり、高速で、適応性の高いブラウザ」にすることを目指しているとのこと。



FirefoxのUIを丸っこくしてコンパクトモードも復活させる「Project Nova」が進行中 - GIGAZINE





そんなFirefoxの新デザインがFirefox Nightlyに反映されたことが2026年7月27日に発表されました。Firefox Nightlyを使用するには、ダウンロードページにアクセスして「ダウンロード」をクリック。





ダウンロードしたインストーラーを起動したら自動的にインストールが始まります。





Firefox Nightlyが起動したら「続行」をクリック。





Firefox Nightlyの見た目はこんな感じ。既にProject Novaの新デザインが適用されています。





以下は、上が通常のFirefox、下が新デザインを適用したFirefox Nightly。Firefox Nightlyでは選択中のタブが丸っこくなり、グラデーションが付くことでより分かりやすくなっています。





また、以下の画像下側がFirefox Nightlyですが、各種アイコンもわずかに丸っこく変更されていました。





Project Nova発表時の計画では「設定画面の刷新」も含まれていましたが、記事作成時点では選択中のメニューが丸っこくなっている以外は大きな変更はありませんでした。





また、Project Novaでは2021年にFirefoxから削除された「コンパクトモード」が復活しています。設定の「外観」から「ウィンドウの密度」を設定可能で、「自動(既定)」「標準」「コンパクト」「タッチ」から選択可能。





以下は左から標準・コンパクト・タッチを並べたもの。あまり顕著な違いではありませんが、コンパクトを選ぶとタブやメニューが小さく表示されて画面を広く使えたり、タッチを選ぶとタブが少し大きくなってタッチ操作がしやすくなったりと、環境に合わせて調整ができます。





Firefox Nightlyの新デザインはベータ版であり、Mozillaは新デザインへのバグ報告や意見・質問を募っています。ユーザーからのフィードバックを踏まえた上で、Firefoxの新デザインは2026年後半に広く提供される予定です。



Take Project Nova for a spin in Nightly! - Mozilla Connect

https://connect.mozilla.org/t5/discussions/take-project-nova-for-a-spin-in-nightly/td-p/131273

