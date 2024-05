無料でWindowsのスタートメニューを以前の見かけに戻すオープンソースソフト「Open-Shell Menu」

「Classic with two columns」は、「Classic style」に近い外観に加えてドキュメント、設定、検索などの便利なメニューが増えた形。

スタートメニューの外観は「Classic style」「Classic with two columns」「Windows 7 Style」から選択することができます。「Classic style」を選択すると、以下の画像のように縦に細いスタートメニューになりました。

Open-Shell Menuの 公式ページ をスクロールすると「Download」という項目があるため、「You can find the latest stable version here(最新の安定バージョンはこちらから)」と書いてある下の「DOWNLOADS」をクリック。

2024年05月19日 21時30分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1e_dh

