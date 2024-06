SteamにおけるLinuxユーザーの割合が2％を突破

ゲーム販売プラットフォームのSteamが「ハードウェア&ソフトウェア 調査」を更新し、2024年5月分のデータを公開しました。このデータによると、SteamユーザーのうちでLinuxを使っているのは全体の2%を超えたことが判明しました。 Steamハードウェア&ソフトウェア 調査 https://store.steampowered.com/hwsurvey/Steam Linux user share on Steam breaks 2% thanks to Steam Deck | GamingOnLinux https://www.gamingonlinux.com/2024/06/linux-user-share-on-steam-breaks-2pc-thanks-to-steam-deck/ 2024年5月におけるSteamユーザーのOS使用率の内訳が以下の通り。Windowsが96.21%、macOSが1.47%、そしてLinuxが2.32%で、ついにLinuxユーザーの割合が2%を超えています。

・関連記事

Steamで買ったゲームは死後誰かに譲渡できないとValveが明言 - GIGAZINE



Steamが返金ポリシーを更新し「アドバンスドアクセス」の返金を依頼する場合も通常どおりプレイ時間2時間以内に - GIGAZINE



Linuxの生みの親リーナス・トーバルズが「XZ Utils問題」「オープンソース開発」「RISC-V」「AIの台頭」などについて語る - GIGAZINE



Linuxユーザーの増加につながったと考えられる5つの事情 - GIGAZINE



LinuxをニンテンドーDSに移植する「DSLinux」 - GIGAZINE

2024年06月03日 11時09分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.