Linuxを使うゲーマーの7割が「AMD製CPU」を選んでいることが判明、オープンソースへの取り組みが結実

ゲーム販売プラットフォーム・Steamの調べにより、Linuxユーザーの約67%がAMD製CPUを採用していることがわかりました。また、Windowsユーザーの間ではIntelが根強く支持されていることも判明しています。 AMD CPU Use Among Linux Gamers Approaching 70% Marketshare - Phoronix https://www.phoronix.com/news/AMD-CPU-Linux-Gaming-67p

2023年07月03日 20時00分00秒 in ソフトウェア, ゲーム, Posted by log1l_ks

