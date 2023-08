2023年08月04日 17時00分 ゲーム

SteamゲーマーのOSシェアでついにLinuxがmacOSを追い抜く、「Steam Deck」が影響する可能性



ゲーム配信プラットフォーム・Steamでは、これまでWindowsに次ぐ2番目のOSとして、macOSが使用されてきました。しかし、Steamの運営元であるValveが公開した2023年7月のSteam調査結果では、macOSのユーザー数をLinuxが初めて上回ったことが報告されています。



2023年7月に行われた調査では、Steam上で使用されるトップのOSはシェア率96.21%のWindowsで、これまでの調査結果から変化はありませんでした。しかし、2023年6月から7月にかけてLinuxの使用量が2%近く増加した結果、これまでシェア率が2位だったmacOSと3位のLinuxが調査開始以来初めて入れ替わりました。





Linuxのバージョン内訳を見ると、「SteamOS Holo」と呼ばれるOSが全LinuxOSの約42%を占めていることが確認できます。「SteamOS Holo」はモバイルゲーミングPC「Steam Deck」に搭載されたOSであることから、Steam Deckの盛況ぶりがうかがえます。





一方で、海外メディアのArs Technicaは「これらのSteam Deckを使用するLinuxユーザーは、デスクトップPCでSteamを利用していないことに注意を向ける必要があります』と述べ、Steam Deckの活況によって増加したLinuxのシェアについて、実際にはデスクトップOSにおけるLinuxのシェア拡大につながっていないことを懸念しています。



シェア率が3位に落ち込んだAppleは、2023年6月にWindows向けゲームをmacOSに移植するツール「Game Porting Toolkit」を発表しており、今後リリースされるMac向けOSの次期メジャーバージョン「macOS Sonoma」では、Steamのシェアが回復する可能性があるとされています。



一方でArs Technicaは「Windowsとの差を見ると、macOSやAppleはまだまだ追いついていないようです」と述べています。





Valveはまた、LinuxでSteamを利用するユーザーの詳細についても報告しており、Linuxゲーマーが使用するCPUは、AMD製のCPUが約70%のシェアを占めていることが明らかにされています。



Linuxを使うゲーマーの7割が「AMD製CPU」を選んでいることが判明、オープンソースへの取り組みが結実 - GIGAZINE





Linuxを用いてSteamを利用するユーザーの人口統計を見ると、ほぼ80%を英語圏のユーザーが占めています。日本ではLinuxを用いてSteamを利用するユーザーの割合は低く、0.58%だったことが報告されています。