2023年06月08日 11時00分 ゲーム

Apple公式ゲーム移植ツールを使ってWindows向けの「ホグワーツ・レガシー」「サイバーパンク2077」「ディアブロ IV」をmacOS上で動かした報告が続々登場、Wineベースで移植手順も公開中



Appleは2023年6月に開催した年次開発者会議「WWDC23」でWindows向けゲームをmacOSに移植するツール「Game Porting Toolkit」を発表しました。このGame Porting Toolkitを使って「ホグワーツ・レガシー」「サイバーパンク2077」「ディアブロ IV」といった人気ゲームをmacOS上で動作させたという報告が続々と寄せられています。



Apple’s new Proton-like tool can run Windows games on a Mac - The Verge

https://www.theverge.com/2023/6/7/23752164/apple-mac-gaming-game-porting-toolkit-windows-games-macos



Game Porting ToolkitはWindows向けソフトウェアを他OS上で動作させる互換レイヤー「Wine」をベースにしたmacOS向けツール「CrossOver」の技術を用いて開発されたゲーム移植ツールです。AppleはGame Porting Toolkitを用いることでWindows向けゲームを簡単にmacOS向けに移植できるとアピールしており、Game Porting Toolkitの発表の際には「DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT」のmacOS版も同時に発表されていました。





大手インターネット掲示板のRedditには、Game Porting Toolkitを用いてWindows向け人気ゲームをmacOS上で動作させたムービーが複数投稿されています。例えば、以下の投稿には2023年6月に正式リリースされたばかりの「ディアブロ IV」をM1 Max搭載MacBook Pro上で動作させた様子が含まれています。



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M1搭載MacBook Proで「サイバーパンク2077」が動作したという報告も存在。ただし、動作フレームレート(fps)はとのこと。M2 Max搭載Mac上で「ホグワーツ・レガシー」を動作させるムービーも投稿されています。1008×655ピクセルというレンダリング解像度で30fpsを常に上回る出力が可能なようです。なお、Game Porting Toolkitに関するAppleの公式情報は以下のリンク先で確認できます。また、M1 Max搭載MacBook Pro上で「ディアブロ IV」を動作させた氏は動作に至るまでの詳細な手順を公開しています。さらに、サイバーパンク2077をmacOS上で動作させた氏は、Game Porting Toolkitを用いてDirectX 12対応ゲームをmacOS上で起動できるWineラッパー「Whisky」を公開しています。