Googleストリートビュー撮影車が警察の追跡を振り切ろうと時速約160kmで爆走して事故を起こす

アメリカのインディアナ州西部で、Googleストリートビューの車を運転していた男が警察と高速カーチェイスを繰り広げた後、小川に突っ込んだと地元警察が発表しました。 Google Street View driver crashes after 100 mph chase, police say https://www.sfgate.com/tech/article/google-street-view-car-chase-18275718.php インディアナ州ミドルタウン警察の発表によると、2023年7月31日17時頃、国道36号線を西に向かって走行する小型車両が他の車両数台を時速100マイル(約160km)以上のスピードで追い越す様子が確認されたとのこと。 これを目撃したミドルタウン警察のランドン・ディーン署長は車両の追跡を開始。この時点で、ディーン署長は対象車両の屋根に360度カメラが取りつけられていることを確認していたそうです。

・関連記事

GoogleがAIで画像検索・Googleマップ・Google翻訳をアップデートすることを発表 - GIGAZINE



Googleストリートビューが約10年ぶりにドイツの写真を更新 - GIGAZINE



ストリートビューから位置を特定するゲーム「GeoGuessr」の達人が13年間不明だった思い出の場所を1本のムービーから特定 - GIGAZINE



Googleストリートビューで自宅にぼかしをかける方法 - GIGAZINE





2023年08月04日 15時00分00秒 in 乗り物, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.