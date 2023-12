3つのゲーマー向けLinuxがベンチマークでWindows 11を上回るスコアをたたき出す

・関連記事

なぜLinux環境でゲームを開発するのか?Linuxベースで開発するゲームスタジオへのインタビューが公開中 - GIGAZINE



Steamで販売されるPCゲームの約8割がLinuxに対応、LinuxはPCゲームプラットフォームとして成長を遂げている - GIGAZINE



SteamゲーマーのOSシェアでついにLinuxがmacOSを追い抜く、「Steam Deck」が影響する可能性 - GIGAZINE



「Linuxゲーマーのバグ報告率は平均の6倍以上」とゲーム開発者が明かす - GIGAZINE



Linuxを使うゲーマーの7割が「AMD製CPU」を選んでいることが判明、オープンソースへの取り組みが結実 - GIGAZINE



LinuxのソフトウェアエンジニアがValveをベタ褒め - GIGAZINE

2023年12月05日 17時00分00秒 in ソフトウェア, ゲーム, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.