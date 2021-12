2021年12月23日 13時00分 ゲーム

Steamで販売されるPCゲームの約8割がLinuxに対応、LinuxはPCゲームプラットフォームとして成長を遂げている

PCで遊べるゲームの多くはWindowsをベースに開発されているため、Linuxだと一部のゲームを遊べないことがあります。PCゲーム販売プラットフォームのSteamを運営するValveは、Windows向けのゲームをLinuxでも遊べるようにするための互換レイヤーソフトウェアを開発しており、すでにSteamで取り扱われているタイトルの75%以上がLinuxに対応していると報告されています。



Steamの運営元であるValveが、Steam上で販売されているPCゲームをLinux上でもプレイできるようにするためにオープンソースで開発している互換性レイヤーソフトウェアがProtonです。



Protonの登場によって、Windows向けに開発したゲームをLinux向けに移植する労力が大きく削減され、Linuxに対応するタイトルが急増しました。Steamで取り扱われているゲームのLinux互換性を調べられるサイト・ProtonDBによれば、Linuxユーザーからの報告を受けた21303タイトルのうち、77%に当たる1万7715タイトルがLinuxで動作するとのこと。





記事作成時点で人気ゲーム100タイトルのうち74タイトルが、正式にLinuxに対応している「Native」・細かい調整だけで完璧に動作する「Gold」・一切の調整なしで動作する「Platinum」となっています。また、1調整すればほぼ動作する「Silver」が10タイトル、とりあえず動作はするものの問題が残る「Bronze」が4タイトルで、まったく動作しない「Borked」は12タイトルでした。





ProtonDBを見ると、Borked判定の12タイトルには「PUBG: BATTLEGROUNDS」「Apex Legends」「Halo Infinite」「Dead by Daylight」「Destiny 2」などの人気タイトルが含まれており、さらに人気上位10タイトルのうち6タイトルがBorked判定となっています。IT系ニュースサイトのHotHardwareは「人気ゲームにはアンチチートソフトが内蔵されていることが多く、このアンチチートソフトなどが原因でLinuxへの対応が難しくなる」と指摘しています。



Steamが公開している「Steamハードウェア&ソフトウェア調査」によれば、2021年11月時点でLinuxを使っているユーザーの割合は全体の1.16%。96.14%のWindowsユーザーと比べるとLinuxユーザーはごく少数派ではありますが、それでも増加傾向にあるそうです。なお、Linuxユーザーの中で最も多く使われているのは「Ubuntu 20.04.3 LTS 64bit」とのこと。





なお、2022年2月に発売されるSteam DeckはArch LinuxをベースとしたSteamOS 3.0が採用される予定。つまり、Linuxに対応していないゲームをSteam Deckで動作させるのは難しいというわけです。そのため、Steamで販売されているゲームがLinuxに対応することは今後さらに重要になっていくといえます。