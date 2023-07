2023年07月05日 13時00分 ゲーム

Steamで配信されているゲームの75%がSteam Deckでもプレイ可能に



ゲーム販売プラットフォームのSteamを運営するValveは、Linuxベースの携帯ゲーミングPC「Steam Deck」をリリースしています。LinuxでのPCゲーミングに関するニュースサイト・Boiling Steamが、Steamで配信されているゲームタイトルの75%がSteam Deckでプレイできるようになったと報告しています。



Valve is Accelerating the Validation of Games From 2023 for the Steam Deck Like Never Before... Including Games Not Even Released Yet - Boiling Steam

Steam DeckはLinuxベースのSteamOSを搭載したモバイルゲーミングPCで、Steamに特化してさまざまなPCゲームを遊べるというのが特徴です。実際にSteam Deckをセットアップしたりデスクトップモードからウェブブラウザを立ち上げたりする様子は以下の記事でチェックできます。



Steam公式携帯ゲーミングPC「Steam Deck」セットアップ編、LinuxベースOS搭載でUIはこんな感じ - GIGAZINE





そして、Steam Deckで、Steamで配信されているタイトルをいくつかプレイしてみたのが以下の記事。



エルデンリングや塊魂をいつでもどこでも遊べる「Steam Deck」でいろんなゲームをプレイしてみた - GIGAZINE





Steamで配信されているタイトルはほとんどがWindows向けに開発されています。Windows向けに開発されているゲームはそのままだとLinuxで遊べないのですが、ValveはLinux上でもWindows向けゲームを遊べるようにするオープンソースツール「Proton」を開発しており、Linuxでも遊べるゲームタイトルは増えつつあります。



SteamユーザーがLinuxに切り替えても不自由なくゲームを楽しめるよう開発された「Proton」でプレイできるタイトル数が1万2000本を突破 - GIGAZINE





LinuxベースのSteam DeckにはこのProtonのカスタムバージョンである「Proton GE」が搭載されているため、Steamで配信されているゲームの多くをSteam Deckでも遊ぶことができます。



以下のグラフは、Steamで配信されているタイトルで、「Steam Deckに対応していないタイトル(Unsupported、赤色)」「Steam Deckでプレイ可能なタイトル(Playable、黄色)」「プレイ可能であることがValveやメーカーの検証によって正式に確認されているタイトル(Verified、緑色)」に色分けしたもの。縦軸が比率で、横軸が年月になっています。2023年7月時点で、「プレイ可能」と「確認済み」のタイトルが合わせて全体の75%に到達しています。





Boiling Steamによると、プレイ可能あるいは確認済みのゲームは6カ月毎に3000本のペースで増えており、Steam Deckが日本で発売された2022年12月頃にはプレイ可能・確認済みのタイトルが約7000本だったのが、2023年7月時点で1万本にまで増えたそうです。





「確認済み」ではなく「プレイ可能」のタイトルの場合、Steam Deck上での起動&プレイ自体は可能ですが、途中で不具合が発生してプレイを続行できなくなる場合もあります。そういう意味で、「確認済み」のタイトルが増えることは非常に重要ですが、Boiling Steamによれば、Valveによるタイトルの検証そのものは増えていないとのこと。そのため、Steam Deckでプレイできるタイトルの本数は増えているものの、確実にプレイできる「確認済み」のタイトルの割合は少しずつ減っているそうです。





ただし、リリース前にすでにゲームの開発会社やValveが検証しているケースも徐々に増えているとのこと。たとえば、2023年7月7日にSteamでリリースされる「英雄伝説 創の軌跡」の英語版「The Legend of Heroes Trails into Reverie」は、2023年6月中旬時点ですでに「確認済み」と評価されています。



Steam:英雄伝説 創の軌跡 (はじまりのきせき)

Boiling Steamは「これは間違いなく、多くのパブリッシャーやデベロッパーが、Valveやそのパートナー企業とともに、自社のタイトルをSteam Deckで動作させるために先手を打ち始めているという兆候なのです。すばらしい兆候といえるでしょう」とコメントしました。