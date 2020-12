SteamユーザーがLinuxに切り替えても不自由なくゲームを楽しめるよう開発された「Proton」でプレイできるタイトル数が1万2000本を突破

PCゲームの販売プラットフォームとして絶大な人気を誇る Steam を開発するValveは、Windowsユーザー以外にも幅広くPCゲームを遊んでもらうために、Windows向けのゲームをLinux上でもプレイできるようにするためのオープンソースソフトウェア「 Proton 」を開発しています。 ProtonDB | Gaming reports for Linux using Proton and Steam Play https://www.protondb.com/ 2018年8月にリリースされたProtonは、Steamの開発元であるValveとソフトウェア開発企業の CodeWeavers が共同開発しているソフトウェア。ProtonのベースとなっているのはUNIX系OSでWindows向けのソフトウェアをネイティブ動作させるために作成された Wine であるため、ProtonはWineの フォーク とも言えます。なお、Protonはオープンソースのソフトウェアであるため、ソースコードは GitHub上で公開 されています。

2020年12月08日 21時00分00秒 in ソフトウェア, ゲーム, Posted by logu_ii

