2024年06月30日 16時30分 ゲーム

Ubisoftが野心的なロードマップを実現すべく人員削減を実施



アサシン クリードシリーズやFar Cryシリーズなどの人気タイトルを取り扱う大手ゲームパブリッシャーのUbisoftが、カナダのトロントスタジオで従業員33人を解雇したとゲームメディアのPC Gamerが報じています。



Ubisoftのトロントスタジオの代表者は、PC Gamerに対して「Ubisoftトロントは野心的なロードマップを確実に実現するために、的を絞った組織再編を実施することに決めました。残念ながら、この決断により33人のチームメンバーがUbisoftを離れることとなります。我々はこの決定を乗り切るために、退職金やキャリア支援を含む包括的なサポートを提供することを約束します」という声明を出しています。





2023年初頭から不況の影響でゲーム業界では人員削減が進められていますが、この人員削減を正当化するための言い訳として、ゲーム企業はしばしば「成長」や「将来のため」といった言葉を使用しています。グランド・セフト・オートのパブリッシャーであるテイクツー・インタラクティブは2024年4月に「パイプラインの合理化」のためとして人員削減を実施。Microsoftのゲーム部門であるXboxのフィル・スペンサー氏も、2024年3月に「業界全体の成長の欠如がゲーム業界で人員削減が続いている原因だ」と語りました。



他にも、2024年5月にスクウェア・エニックスがPCゲーム市場への注力を強めながらマルチプラットフォームゲームの開発を積極的に進めるために、人員削減を実施しています。



Ubisoftトロントがスプリンターセルのリメイクや、プリンス オブ ペルシャ 時間の砂のリメイクの開発に取り組んでいることを考えると、今回の人員削減は特に意外な動きであるとPC Gamerは指摘。なお、Ubisoftトロントの代表者は「当社の計画に変更はなく、チームはスプリンターセルのリメイクとその他のプロジェクトを遂行するために取り組んでいます」とコメントしており、同スタジオが進めている開発に支障はないと強調しています。



なお、ゲームメディアのEurogamer.netによると、ゲーム業界では2024年5月末時点で1万800人が職を失っているそうです。2023年の失業者数の合計は1万500人であるため、2024年の失業者数の推移は2023年をはるかに上回るものです。GamesIndustry.bizのクリス・ドリング氏は、「ゲーム業界での人員削減は減速するでしょう。大手企業のほとんどはすでに動き出しており、これ以上のことはしなくて済むと期待しています。しかし、痛みはまだ終わっていません」とコメントしています。