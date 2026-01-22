2026年01月22日 10時43分 ゲーム

Ubisoftが大規模企業再編で6つのプロジェクトをキャンセルして「プリンス オブ ペルシャ：時間の砂」のリメイクも開発中止＆2つのスタジオを閉鎖＆7タイトルの発売を延期



フランスの大手ゲームメーカーであるUbisoftが、大規模な企業再編を発表しました。これにより、「プリンス オブ ペルシャ：時間の砂」のリメイクを含む6タイトルの発売が中止となり、傘下のゲームスタジオ2つは完全閉鎖され、他のスタジオでも人員削減が実施されます。



Ubisoft's troubled Prince of Persia: Sands of Time remake is dead as publisher kills multiple projects, closes studios, and orders staff back to the office | Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/ubisofts-troubled-prince-of-persia-sands-of-time-remake-is-dead-as-publisher-kills-multiple-projects-closes-studios-and-orders-staff-back-to-the-office





Ubisoft Cancels 6 Projects Including Prince of Persia: Sands of Time Remake, Closes 2 Studios and Confirms Further Layoffs in Major Company Restructure - IGN

https://www.ign.com/articles/ubisoft-cancels-6-projects-including-prince-of-persia-sands-of-time-remake-closes-2-studios-and-confirms-further-layoffs-in-major-company-restructure



Ubisoftの企業再編により完全に開発が中止となったタイトルは6本ですが、具体的なタイトルが明らかになったのは記事作成時点では1本のみです。これは長らくファンの間でリメイクが待望されていた「プリンス オブ ペルシャ：時間の砂」とのこと。開発中止となったタイトルのうち3本は新規タイトルで、1本はモバイルゲームだそうです。Ubisoftは今後、オープンワールドゲームとライブサービスに注力していくと説明しています。





これに加えて、Ubisoftは7作品の開発延期も発表しました。具体的な詳細は明らかになっていないものの、開発延期となった7作品のうちのひとつには、3月31日までに発売が予定されていた未発表タイトルも含まれているそうです。なお、この未発表タイトルは「アサシン クリード IV ブラック フラッグ」のリマスター版であるとウワサされてきました。



Ubisoft傘下のゲームスタジオのうち、カナダのハリファックスに拠点を置くUbisoft Halifaxと、スウェーデンのストックホルムにあるUbisoft Stockholmは完全に閉鎖されます。Ubisoft StockholmとUbisoft Halifaxは、共同で「Avatar: Frontiers of Pandora」の開発に携わっていたゲームスタジオです。





この他、アラブ首長国連邦の首都アブダビにあるUbisoftのオフィス、レーシングゲーム・Trialsの開発元として知られるゲームスタジオのRedLynx、「Tom Clancy's The Division」シリーズの開発元であるMassive Entertainmentでも組織再編、つまりは人員削減が実施されます。



また、組織再編によりUbisoftは5つのクリエイティブハウスに取り組みを分割し、それぞれ最大規模のタイトルの開発を担当することとなります。なお、全チームは週5日のオフィス勤務に戻ることが義務付けられていますが、年間で一定数のリモートワークが認められるそうです。



Ubisoftの最高財務責任者であるフレデリック・デュゲ氏は、ゲームメディアのIGNに対して「市場の動向、つまり常に選別が厳しくなっている現状を踏まえ、12月と1月を通してプロジェクトを徹底的に見直しました」「前四半期はかつてないほどの競争の激化が見られました。競争と選別は今後も続くでしょう」とコメントしています。



Ubisoftは通期のこれまでのガイダンスを破棄し、純受注額を3億3000万ユーロ(約610億円)減の約15億ユーロ(約2800億円)に再設定しました。Ubisoftは受注額の大幅な削減は更新された開発ロードマップの実施に伴う同社の今後のリリースパイプラインの変更と、新しい運営モデルの観点から行なわれた「特定のパートナーシップに関する交渉を延期する」という決定を反映したものと説明しています。

