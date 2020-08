2020年08月12日 09時43分 ゲーム

Microsoftの次世代ゲーム機「Xbox Series X」の発売は2020年11月に決定



Microsoftの次世代ゲーム機となる「Xbox Series X」の発売が2020年11月となることが明かされました。加えて、Xbox Series X向けのタイトルとしてリリースされることが決定しているHaloシリーズ最新作「Halo Infinite」の発売が2021年まで延期することも発表されています。



MicrosoftはXbox Series Xの全世界でのは発売時期を「2020年11月」とすることを発表しました。Microsoftは「2020年11月にはXboxの過去四世代にわたる何千ものタイトルがプレイ可能となる、Xbox Series Xが全世界で発売されます。Xbox Series Xはハードウェアで加速されたDirect Xレイトレーシングや最大120fpsのフレームレート、より高速なロード時間、複数ゲームのクイックレジュームなど、家庭用ゲーム機としては全く新しい機能が搭載されており、発売日にどのゲームをプレイしても見た目やプレイ感に大きな進歩を感じられるでしょう」と記しています。Microsoftが「過去四世代にわたる何千ものタイトルがプレイ可能となる」と説明しているように、Xbox Series XではXbox、Xbox 360、Xbox Oneといった過去のゲーム機向けタイトルもプレイ可能です。



また、すでにXbox Series X向けタイトルの一部が発表されており、アサシンクリードシリーズの最新作となる「Assassin’s Creed Valhalla」や、PlayStation 4で独占配信されてきた「龍が如く7 光と闇の行方」のXbox Series X版など、個性豊かなタイトルが登場することが明らかになっています。



加えて、Microsoftは「(Halo Infiniteの開発を担当する)343 IndustriesとXboxチームのビジョンは、幸福とバランスを保ちながら、これまでで最も野心的なHaloをファンに提供することです。そのためには、2021年に登場するHalo Infiniteをリリースするために必要な作業に、さらなる時間が必要となります」として、Halo Infiniteの発売時期が延期した理由も語っています。