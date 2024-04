グランド・セフト・オートシリーズの販売元Take-Two Interactiveが全従業員の5％を解雇＆複数プロジェクトをキャンセル

グランド・セフト・オート(GTA)シリーズやレッド・デッド・リデンプションシリーズなどを販売する Take-Two Interactive が、全従業員の5%に相当する579人を解雇したと発表しました。また、Take-Two Interactiveは開発中の複数のプロジェクトもキャンセルしたことを明かしています。 Take-Two Interactive Software, Inc. - SEC Filing https://taketwointeractivesoftwareinc.gcs-web.com/node/30301/html Take-Two Announces Layoffs While Canceling Multiple In-Development Projects - IGN https://www.ign.com/articles/take-two-announces-layoffs-while-canceling-multiple-in-development-projects

