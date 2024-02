PS5の販売台数がXbox Series X/Sの2倍に到達していることがゲームメーカーの決算発表で明らかに

MicrosoftはこれまでXbox Series X/Sの累計販売台数を明らかにしていませんでしたが、グランド・セフト・オートシリーズやレッド・デッド・リデンプションシリーズなどの販売元として知られるゲームパブリッシャー Take-Two Interactive の収益レポートから、2023年12月31日時点でのXbox Series X/Sの販売台数がおよそ2700万台であることが明らかになっています。この数字はソニーのPlayStation 5(PS5)の約半分です。 PS5 Has Outsold Xbox Series X|S 2 To 1, Newly Revealed Sales Data Suggests - GameSpot https://www.gamespot.com/articles/ps5-has-outsold-xbox-series-x-s-2-to-1-newly-revealed-sales-data-suggests/1100-6520964/

2024年02月10日 19時00分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

