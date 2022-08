2022年08月16日 12時30分 ゲーム

Xbox Oneの販売台数はPS4の半分以下だったことが判明



Microsoftは2016年以降のXboxシリーズの販売台数を伏せてきました。アナリストの予想などから、PS4に対して苦しい戦いになっていることは明らかでしたが、このたびMicrosoftが公的機関に提出した書類で、PS4の販売台数がXbox Oneの2倍以上だと認める記載があることがわかりました。



これはゲーム系ニュースサイト・GameLusterが報じたもので、問題の文言はMicrosoftがActivision Blizzard買収のためブラジル当局に提出した書類の中に登場します。原文のポルトガル語だと以下のような記載。



De fato, conforme mencionado no § 114 do Formulário de Notificação, a Sony superou a Microsoft em termos de vendas de consoles e base instalada, tendo vendido mais do que o dobro do Xbox na última geração.



当該部分を訳すると「実際、届出書の第114項で述べたように、ソニーはゲーム機の販売台数およびインストールベースでMicrosoftを上回っており、前世代機ではXboxの2倍以上の販売台数を記録しています」となります。ここに出てくる「前世代機」はPS4とXbox Oneの話であると考えられます。



ソニーの公開している情報によると、PS4の2022年3月31日までの累計販売台数は1億1700万台以上。





PS2の1億5500万台以上という数字には届かなかったものの、Nintendo Switchの2022年6月末までの累計販売台数1億1108万台を上回る、大成功を収めています。この数字から逆算すると、Xbox Oneの販売台数は多くても5850万台ということになります。



調査会社Ampere Analysisは2020年第2四半期終わりの数字として、PS4の販売台数を1億1100万台、Xbox Oneの販売台数を5100万台と推測しており、おおよそ妥当な数字だったことがうかがえます。



Ampere Analysis Insights

https://www.ampereanalysis.com/insight/sony-banks-on-playstation-studios-to-deliver-another-winning-console-generation



なお、MicrosoftはXbox Series XとXbox Series Sの生産に集中するため、2020年末にXbox One全機種の生産を終了しています。



