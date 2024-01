Microsoftが2024年第2四半期の決算を発表、売上は前年同期比18％増の9兆1500億円でActivision Blizzard買収によりゲーム部門の売上がWindowsを上回り3番目に大きなビジネスに

Microsoft Earnings Jump as AI Demand Boosts Cloud Unit - WSJ https://www.wsj.com/business/earnings/microsoft-msft-q2-earnings-report-2024-57743658 Microsoft (MSFT) Q2 earnings report 2024 https://www.cnbc.com/2024/01/30/microsoft-msft-q2-earnings-report-2024.html Microsoft Q2 2024: gaming takes over Windows - The Verge https://www.theverge.com/2024/1/30/24055445/microsoft-q2-2024-earnings-revenue-profits-windows-xbox-gaming-surface Microsoftの2024年第2四半期の総売上高は前年同期比で18%増の620億2000万ドル、純利益は前年同期比で33%増の218億7000万ドル(約3兆2300億円)です。

