2026年02月04日 11時30分 ハードウェア

AMDが2025年第4四半期決算を発表、AMD製カスタムSoC搭載の次世代Xboxが2027年に登場するとの発言も



AMDが2025年第4四半期の決算を発表しました。2025年第4四半期の売上は過去最高の103億ドル(約1兆6000億円)で、2025年通期の売上は346億ドル(約5兆4000億円)です。また、決算説明会の中で、AMDのリサ・スーCEOはMicrosoftの次世代Xboxが2027年にも発売される見通しであることを明かしました。



AMD Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Financial Results :: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)

https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1276/amd-reports-fourth-quarter-and-full-year-2025-financial-results





AMD hints Microsoft could launch its next-gen Xbox in 2027 | The Verge

https://www.theverge.com/news/873490/microsoft-next-gen-xbox-console-2027-date-amd



AMD CEO Tips 2027 Launch for Next-Gen Xbox | PCMag

https://www.pcmag.com/news/amd-ceo-tips-2027-launch-for-next-gen-xbox



Rumour: New Xbox Console Won't Release Until At Least Late 2027, Could Be Delayed Further | Pure Xbox

https://www.purexbox.com/news/2026/02/rumour-new-xbox-console-wont-release-until-at-least-late-2027-could-be-delayed-further



AMD reveals next-gen Xbox could launch in 2027 — CEO says semi-custom SoC ready to 'support launch in 2027' | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/amd-reveals-next-gen-xbox-could-launch-in-2027-ceo-says-semi-custom-soc-ready-to-support-launch-in-2027



AMDが2025年第4四半期の決算および2025年通期の業績を発表しました。





2025年第4四半期の売上は前年同期比で34％増の103億ドル、純利益は前年同期比で213％増の15億ドル(約2300億円)です。2025年通期の売上は前年比で34％増の346億ドル、純利益は前年比164％増の43億ドル(約6700億円)でした。



2025年第4四半期に特に好調だったのがデータセンター部門の売上で、EPYCプロセッサーの堅調な需要とInstinct GPUの継続的な出荷増により、売上は過去最高の54億ドル(約8400億円)を記録しています。なお、2025年通年でもデータセンター部門の売上は過去最高の166億ドル(約2兆6000億円)を記録しました。



2025年第4四半期のクライアントおよびゲーミング部門の売上も好調で、前年同期比で37％増の39億ドル(約6100億円)でした。クライアント事業の成長はAMDの主力製品であるRyzenプロセッサーへの旺盛な需要と継続的な市場シェア拡大によるもので、ゲーミング事業の成長はセミカスタム製品の売上増加とRadeon GPUの需要増加によるものです。



スーCEOは2025年の業績について、「2025年はAMDにとって決定的な年でした。強力な実行力と、高性能およびAIプラットフォームへの幅広い需要に支えられ、記録的な売上高と利益を達成しました」「高性能EPYCおよびRyzen CPUの採用加速と、データセンターAIフランチャイズの急速な拡大に牽引され、事業全体で力強い勢いを持って2026年を迎えます」と語っています。





また、スーCEOは決算説明会の中で「AMDのセミカスタムSoCを搭載したMicrosoftの次世代Xboxの開発は順調に進んでおり、2027年の発売に向けて準備が整いました」と述べました。



Xboxに言及したこの短いコメントについて、テクノロジーメディアのThe Vergeは「Microsoftが2027年に新型Xboxを発売することを保証するものではありませんが、Microsoftの準備が整っていれば、AMDもその時点での発売をサポートする準備ができていることを示しています」と報じています。



なお、Microsoftは2025年6月に次世代Xbox向けの半導体開発でAMDと提携することを発表したばかりです。MicrosoftとAMDは「戦略的複数年パートナーシップ」を締結しており、このパートナーシップにはリビングルームや手元で操作する次世代Xboxを含む、「デバイスポートフォリオ全体」にわたるシリコンの共同開発が含まれています。



Microsoftが次世代Xbox等向けの半導体開発でAMDと提携すると発表、次世代Xboxは「リビングルームや手元で使える」「特定のゲームストアに縛られない」ものになる模様 - GIGAZINE

