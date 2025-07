AMDがモンスター級CPU「Ryzen Threadripper PRO 9000 WX」シリーズの詳細を発表、Zen 5採用＆最大96コア・192スレッドでIntel Xeonを打ち負かしAI性能の高さをアピール

AMDがワークステーション向けCPU「 Ryzen Threadripper PRO 9000 WX 」の詳細を2025年7月17日(木)に発表しました。最上位モデルの「Ryzen Threadripper PRO 9995WX」はIntelの「 Xeon W9-3595X 」を超える性能を備えていることがアピールされています。 Designed to Deliver. Built for Breakthroughs. AMD Introduces New “Zen 5” based Ryzen™ Threadripper™ PRO 9000 WX-Series Processors https://www.amd.com/en/blogs/2025/amd-introduces-new-zen-5-based-ryzen-threadripper-pro.html Threadripperシリーズは高度な計算処理を求められるワークステーション向けの多コアCPUで、藤井聡太さんがThreadripperを搭載した自作PCで棋譜の研究を行っていることでも有名です。 藤井聡太竜王はなぜ AMD Ryzen™ Threadripper™ プロセッサーを選んだのか? - AMD HEROES BUSINESS https://biz.amd-heroes.jp/products/threadripper-pro/2246

・関連記事

AMDがAI向けGPU「Instinct MI350シリーズ」を発表、メモリ容量は288GBでNVIDIAのB200より高性能とアピール - GIGAZINE



スパコン世界ランキング1位はAMDプロセッサを搭載した「El Capitan」、日本最速の「富岳」は7位でさくらインターネットの「さくらONE」が49位にランクイン - GIGAZINE



Microsoftが次世代Xbox等向けの半導体開発でAMDと提携すると発表、次世代Xboxは「リビングルームや手元で使える」「特定のゲームストアに縛られない」ものになる模様 - GIGAZINE



中国のCPUメーカー「龍芯(Loongson)」が2021年のIntel製Xeonに匹敵する性能のサーバーCPU「3C6000」シリーズを発表 - GIGAZINE



2025年07月18日 12時10分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article AMD announces details of monster-class C….