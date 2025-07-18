AMDがモンスター級CPU「Ryzen Threadripper PRO 9000 WX」シリーズの詳細を発表、Zen 5採用＆最大96コア・192スレッドでIntel Xeonを打ち負かしAI性能の高さをアピール
AMDがワークステーション向けCPU「Ryzen Threadripper PRO 9000 WX」の詳細を2025年7月17日(木)に発表しました。最上位モデルの「Ryzen Threadripper PRO 9995WX」はIntelの「Xeon W9-3595X」を超える性能を備えていることがアピールされています。
Designed to Deliver. Built for Breakthroughs. AMD Introduces New “Zen 5” based Ryzen™ Threadripper™ PRO 9000 WX-Series Processors
https://www.amd.com/en/blogs/2025/amd-introduces-new-zen-5-based-ryzen-threadripper-pro.html
Threadripperシリーズは高度な計算処理を求められるワークステーション向けの多コアCPUで、藤井聡太さんがThreadripperを搭載した自作PCで棋譜の研究を行っていることでも有名です。
藤井聡太竜王はなぜ AMD Ryzen™ Threadripper™ プロセッサーを選んだのか？ - AMD HEROES BUSINESS
https://biz.amd-heroes.jp/products/threadripper-pro/2246
新たに詳細が発表されたRyzen Threadripper PRO 9000 WXシリーズはZen 5アーキテクチャを採用しており、PCIe 5.0(最大128レーン)や8チャンネルのDDR5-6400 ECCメモリも利用可能です。
最上位モデルのRyzen Threadripper PRO 9995WXは96コア・192スレッドで、最大クロック周波数は5.4GHzです。Ryzen Threadripper PRO 9000 WXシリーズの主なスペックと価格は以下の通り。
|モデル名
|コア数
|スレッド数
|最大クロック周波数
|ベースクロック周波数
|L3キャッシュ
|TDP
|価格
|Ryzen Threadripper PRO 9995WX
|96
|192
|5.4GHz
|2.5GHz
|384MB
|350W
|1万1699ドル(約173万7000円)
|Ryzen Threadripper PRO 9985WX
|64
|128
|5.4GHz
|3.2GHz
|256MB
|350W
|7999ドル(約105万4000円)
|Ryzen Threadripper PRO 99975WX
|32
|64
|5.4GHz
|4.0GHz
|128MB
|350W
|4099ドル(約60万9000円)
|Ryzen Threadripper PRO 9965WX
|24
|48
|5.4GHz
|4.2GHz
|128MB
|350W
|2899ドル(約43万円)
|Ryzen Threadripper PRO 9955WX
|16
|32
|5.4GHz
|4.5GHz
|64MB
|350W
|1649ドル(約24万5000円)
Ryzen Threadripper PRO 9995WXと前世代モデルのRyzen Threadripper PRO 7995WXの性能を比べたグラフが以下。3Dモデリングや動画編集、AI推論などのタスクで前世代を大きく超える性能を備えています。
Ryzen Threadripper PRO 9995WXとXeon W9-3595Xの性能比較グラフはこんな感じ。3DCGワークフローやAI推論などで2倍以上の性能を発揮します。
Ryzen Threadripper PRO 9995WXとXeon W9-3595Xを搭載したマシンでDeepSeek-R1 32Bの推論処理を実行した場合、1秒当たりのトークン処理数がRyzen Threadripper PRO 9995WXの方が49％も多くなります。AMDはこの結果を元に、「AIの処理にGPUを使う場合であっても、CPUの性能は依然として重要です」とアピールしています。
Ryzen Threadripper PRO 9000 WXシリーズは2025年7月23日にDell Technologies、HP、Lenovo、SupermicroなどのOEMメーカーを通じて販売開始されます。また、CPU単体の販売も実施されます。
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in ハードウェア, Posted by log1o_hf
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