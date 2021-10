AMD第3四半期のコンピューティングおよびグラフィックスの売上高は前年比44％増、エンタープライズ・組み込み・セミカスタムの売上高は19億ドルで前年比69％増

THIRD QUARTER 2021 FINANCIAL RESULTS (PDFファイル) https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_6ffb78f5da225a90430df040bbd58d8b/amd/db/778/6672/file/AMD+Q3%2721+Financial+Results+Slides.pdf AMDは2021年第3四半期の決算報告で、売上高が前年同期比54%増の43億1300万ドルに達したことをアピールしています。また、営業利益は前年同期比111%増の9億4800万ドルに達したとのこと。AMDのリサ・スーCEOは「収益が54%増加し、営業利益が前年比で2倍になったため、2021年第3四半期は記録的な四半期となりました」と述べ、AMDの成長を強調しています。

大手半導体メーカーのAMDが2021年第3四半期(7~9月)の決算を報告しました。決算報告によるとRyzen・Radeon・EPYCの好調を受けて、全体の売上高は前年同期比54%増の43億1300万ドル(約4922億円)、営業利益は前年同期比111%増の9億4800万ドル(約1082億円)に達したとのことです。 AMD Reports Third Quarter 2021 Financial Results :: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1027/amd-reports-third-quarter-2021-financial-results

2021年10月27日 10時50分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

