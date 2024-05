2024年05月17日 10時30分 ゲーム

「Grand Theft Auto VI」の発売時期が2025年秋に決定



「Grand Theft Auto VI(GTA6)」の発売時期が2025年秋に決定したことが、Take-Two Interactive Softwareの決算報告で明らかになりました。



Grand Theft Auto VIはRockstar Gamesが開発するグランド・セフト・オートシリーズのナンバリングタイトルで、2023年12月に公開されたトレーラー映像第1弾では「男女コンビが登場する」「バイスシティが登場する」といったことが示唆されています。トレーラー映像第1弾ではGrand Theft Auto VIの発売日が「2025年」と予告されていましたが、詳しい時期は明らかになっていませんでした。



そんな中、Rockstar Gamesの親会社であるTake-Two Interactive Softwareのシュトラウス・ゼルニックCEOが、2024年5月17日(金)に発表された2024年会計年度(2023年4月~2024年3月)の決算報告書の中で「2025年の純利益は55億5000万ドル~56億5000万ドル(約8630億円~8780億円)を見込んでいます。この予測は、Rockstar Gamesが開発するGrand Theft Auto VIのリリース時期を『2025年中』から『2025年秋』へと絞り込むことを反映しています」と発言。これにより、Grand Theft Auto VIの発売時期が2025年秋に決定したことが明らかになりました。



なお、Take-Two Interactive Softwareの2024年会計年度の純利益は53億3000万ドル(約8290億円)で、「NBA 2K24」「GTAオンライン」「グランド・セフト・オートV」などのゲームを含む個人消費による利益が全体の78%を占めたとのこと。



また、Take-Two Interactive Softwareは今後リリース予定のゲームとして2025年会計年度(2024年4月~2025年3月)に登場予定のタイトルを含む複数のゲームを挙げています。



ブランド 製品名 対応プラットフォーム リリース時期 Zynga Star Wars: Hunters iOS、Android、Nintendo Switch 2024年6月4日 Zynga Game of Thrones: Legends iOS、Android 2025年会計年度 Private Division テイルズ・オブ・ザ・シャイア PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC、Nintendo Switch 2025年会計年度 2K NBA 2K25 未確定 2025年会計年度 2K WWE 2K25 未確定 2025年会計年度 Rockstar Games Grand Theft Auto VI PlayStation 5、Xbox Series X|S 2025年秋 Ghost Story Games Judas PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC 未確定