2025年06月25日 12時30分 ゲーム

Microsoftがゲーム部門のXboxでさらなる人員削減を計画中、過去18カ月で4度のレイオフを経験



Microsoftが自社のゲーム部門であるXboxで、人員削減を計画しているとBloombergが報じています。Microsoftは過去18カ月で、Xboxだけでも4度の人員削減を実施していますが、さらなる解雇が行われるようです。



Microsoft Plans Major Job Cuts at Xbox Gaming Division - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-24/microsoft-plans-major-job-cuts-at-xbox-gaming-division



Microsoft planning ‘major’ Xbox layoffs next week | The Verge

https://www.theverge.com/microsoft-xbox/691967/microsoft-xbox-layoffs-job-cuts-rumor



Analysis: Reports of more gaming layoffs at Microsoft spark questions about future of Xbox – GeekWire

https://www.geekwire.com/2025/analysis-reports-of-more-gaming-layoffs-at-microsoft-sparks-questions-about-future-of-xbox/



Xbox Braces For Fourth Major Layoff Round In 18 Months As Microsoft Pivots To AI - Microsoft (NASDAQ:MSFT) - Benzinga

https://www.benzinga.com/markets/tech/25/06/46077791/xbox-braces-for-fourth-major-layoff-round-in-18-months-as-microsoft-pivots-to-ai



Microsoft layoffs continue: Company set to make substantial cuts in Xbox division next week - Technology News | The Financial Express

https://www.financialexpress.com/life/technology-microsoft-layoffs-continue-company-set-to-make-substantial-cuts-in-xbox-division-next-week-3891066/



Microsoftが全社的な組織再編の一環として、2025年7月の第1週にXbox部門で大規模な人員削減を実施する予定であるとBloombergが報じました。情報筋によると、Xbox部門の経営陣はグループ全体での大規模な人員削減が実施されることを予想しているそうです。





Microsoftは次世代Xboxのリリースに備え、Xbox事業の一部再編を計画しているとThe Vergeは指摘。情報筋によると、Microsoftは中央ヨーロッパ全域におけるXboxの流通体制を再編しており、その結果として、一部地域でのXbox事業が終了する見込みだそうです。



Microsoftは2024年1月に買収したゲームメーカー・Activision Blizzardの従業員を含む、1900人もの人員削減を実施。



MicrosoftがActivision BlizzardとXboxの従業員1900人を解雇 - GIGAZINE





2024年5月にはベセスダ・ソフトワークス」傘下のゲームスタジオを閉鎖すると発表。この中には「Ghostwire:Tokyo」や「Hi-Fi Rush」の開発元である日本のTango Gameworksも含まれていたのですが、同スタジオはKRAFTONがXboxから事業継承する形で閉鎖を免れています。



Microsoftが「Redfall」「サイコブレイク」「Ghostwire:Tokyo」などを手がけたベセスダ・ソフトワークス傘下の複数のゲームスタジオ閉鎖を決定 - GIGAZINE





2024年9月にもゲーム部門で働く約650人の従業員を解雇したことが報じられました。



Microsoftがゲーム部門で働く従業員約650人を解雇 - GIGAZINE





また、2025年5月にはMicrosoftが管理職削減のために従業員の3%未満である約6000人を解雇すると発表しています。



Microsoftが管理職整理のため6000人を解雇 - GIGAZINE





一方で、Microsoftのサティア・ナデラCEOの報酬は前年比63%増であることが指摘されています。



Microsoftが人員削減や傘下のゲームスタジオの閉鎖を行う中でサティア・ナデラCEOの報酬は前年比63%増の120億円超だったことが明らかに - GIGAZINE





MicrosoftはActivision Blizzardの買収以降、Xbox部門に対して収益を増加させるよう圧力をかけていることが報じられています。2025年第1四半期の決算によると、Xboxのハードウェア収益は減少しているものの、ゲーム部門全体の収益は前年同期比で17%増の132億ドル(約1兆9000億円)を記録しています。



Microsoftが2025年第1四半期の決算を発表、ゲームハードの売上は減少しているもののゲーム部門全体の収益は増加 - GIGAZINE





なお、BloombergによるとMicrosoftは6月30日に終了する会計年度近くに大規模な組織改編を行うことが多いそうです。