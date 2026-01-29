2026年01月29日 11時45分 メモ

Amazonが官僚主義排除のためさらに1万6000人のレイオフを敢行



Amazonが2025年10月に続く2度目の大規模レイオフの実施を発表しました。アンディ・ジャシーCEOは企業文化をリセットし、「官僚主義的」な部分の排除を目指しているとのことです。



Amazonは組織内のレイヤー削減や責任の明確化、官僚主義の排除による組織強化に取り組んでいて、2025年10月にMMORPGやAAAタイトルの開発などを行ってきたゲーム開発部門・Amazon Game Studiosを含む部署を対象に1万4000人規模のレイオフを実施しました。



Amazonの人事＆テクノロジー担当シニアヴァイスプレジデントであるベス・ガレッティ氏によると、組織強化がまだ行われていなかった一部のチームについて、追加の改編が行われ、1万6000人規模のレイオフが行われたとのこと。



レイオフ対象となった従業員のうち、アメリカ拠点の人員の大半は配置転換先確認のために90日間の猶予期間が設けられるとのこと。アメリカ以外では国、地域ごとの要件があるため期間が異なります。





猶予期間中にAmazon内で新たな職務が見つからない場合、または退職を選ぶ場合は、退職金や該当するなら健康保険の給付、再就職支援サービスの提供など、転職支援が行われます。



2度の大規模レイオフは合計で3万人規模のもので、2025年10月時点で予定されていた通りの内容だったことになります。



アンディ・ジャシーCEOはAmazonを「世界最大のスタートアップ」のように運営できるよう企業文化をリセットしたい考えで、今後はAIやデータセンターへの投資を増やす方針を明らかにしています。



