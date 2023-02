2023年02月13日 14時00分 メモ

Microsoftが1万人の人員削減実施でSurface・HoloLens・Xboxに大打撃、HoloLensは次期バージョンの製造が危ぶまれる



Microsoftは2023年1月に1万人規模の人員削減を実施すると発表しました。この人員削減により、Microsoftが開発するプロダクトである複合現実(MR)ゴーグルのHoloLensやSurface、Xboxの開発に携わる従業員が解雇されると報じられています。



Bloombergが独自に入手した情報によると、Microsoftが開発するMRゴーグルであるHoloLens開発チームの人員が削減されたことで、同社がアメリカ軍向けに開発している軍用版HoloLensとは別の次世代版HoloLensの製造が危ぶまれているとのこと。Windows Centralは、HoloLens開発チームの人員は半分に削減されたと報じています。





また、Microsoftのゲーム部門であるXboxでは、マーケティングとゲームエコシステムに携わる人員が削減されたと匿名の関係者がコメントしています。Xbox部門のチーフであるフィル・スペンサー氏は従業員宛のメールで人員削減について通達したそうですが、このメールの中ではどういった職種に影響があるかは説明されなかったそうです。Windows Centralも、「コンテンツパートナーシップ、マーケティング、その他ビジネス志向の業務を担当するチーム」で人員削減が行われたと報じました。



この他、ゲーム関連ではHaloシリーズの開発元として知られるゲームスタジオ「343 Industries」で、組織のトップのディレクターや契約社員を含む数十人のベテラン社員が解雇されたと報じられています。また、「Hi-Fi RUSH」をリリースしたMicrosoft傘下のZeniMax Studiosのゲーム部門でも人員削減が実施された模様。



さらに、Microsoftが2022年10月に結成したばかりの産業用メタバースプロダクト開発チームの「Industrial Metaverse Core Team」が、今回の人員削減により閉鎖することとなったとThe Informationが報じています。このIndustrial Metaverse Core Teamの大部分は2018年にMicrosoftが買収したProject Bonsaiのメンバーで構成されていた模様。



また、Windows CentralによるとWindowsやその他のアプリケーションの見栄えをよくする責任を負うデザイナーが人員削減の対象となったようですが、詳細は不明です。加えて、Surfaceのビジネス関連の開発に携わるチーム全体も閉鎖しており、これがSurfaceブランドそのものの縮小につながる可能性をWindows Centralは危惧しています。



この他、Microsoftの傘下にあるGitHubでも従業員の10%に相当する250人が解雇されたと報じられました。MicrosoftはGitHubのオフィスを閉鎖して残りのスタッフを完全なリモート勤務体制に移行することでコスト削減を実施している模様です。



なお、BloombergがMicrosoftに対して今回の大規模解雇に関するコメントを求めたところ、「人員削減についてのコメントは差し控えたいと思いますが、MRと現行のHoloLens 2に対するコミットメントには変更ありません」という返答があったそうです。