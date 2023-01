2023年01月18日 10時31分 メモ

Microsoftが数日中に1万人以上を解雇する予定との報道

by Robert Scoble



「Microsoftが近日中にエンジニアを含む多数の従業員をレイオフする」と複数のメディアが報じています。正確なレイオフ対象者の人数は不明ですが、数千人から多ければ1万人以上が解雇される見込みです。



Microsoft to axe thousands of jobs in latest cull by tech giant | Business News | Sky News

https://news.sky.com/story/microsoft-to-axe-thousands-of-jobs-in-latest-cull-by-tech-giant-12788916



Microsoft (MSFT) Is Set to Cut Jobs in Engineering Divisions This Week - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-17/microsoft-to-cut-jobs-in-engineering-divisions-this-week



Microsoft set to lay off thousands of employees tomorrow - The Verge

https://www.theverge.com/2023/1/17/23559412/microsoft-layoffs-job-cuts-2023



イギリスのニュース放送局のSky Newsは2023年1月17日に、Microsoftが数日以内に全従業員の約5%を削減する予定だと報じました。Microsoftは記事作成時点で22万人以上の従業員を雇用しており、5%であれば1万1000人が対象となります。



また、海外メディアのBloombergに匿名で情報提供した関係者によると、Microsoftはエンジニアの大量解雇を行うとのこと。解雇者の人数は、Microsoftが過去1年間に実施した1%の人員削減より大幅に多いとされています。





Microsoftは1月24日に2023年度第2四半期決算の発表を控えているため、人員削減に関する発表はその前に行われる可能性があります。また、今回の決算発表でMicrosoftは「第3四半期の売上高は2%増になる」との見通しを発表すると予測されており、この増加幅は2017年以降で最も遅いペースとなります。



また、Microsoftは人気ゲームシリーズである「Call Of Duty」を手がけるActivision Blizzardの買収を進めていますが、既に連邦取引委員会(FTC)や消費者から買収の阻止に向けた訴訟を起こされているほか、EUも独占禁止法の違反警告に踏み切ると見られており、当初2023年6月までの完了を見込んでいたMicrosoftの買収計画は今後も逆風にさらされるのが必至となっています。



2022年半ばからの急速な世界経済悪化はアメリカの大手ハイテク企業を直撃しており、Microsoft以外ではAmazonが約1万7000人と、近年のテクノロジー企業としては最大規模のレイオフを実施することが明らかになっています。



また、クラウド大手のSalesforceは従業員の10%に当たる8000人の雇用を削減すると発表しているほか、FacebookやInstagramを運営するMetaは従業員の13%に相当する1万1000人の解雇を発表しました。



Microsoftの広報担当者はSky Newsの問い合わせに対して、「うわさや臆測にはコメントしません」と回答したとのことです。