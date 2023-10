2023年10月04日 14時20分 ゲーム

ソニー傘下で「The Last of Us」などを開発するNaughty Dogが少なくとも25人の従業員を解雇



ソニー傘下で「The Last of Us」シリーズや「アンチャーテッド」シリーズを開発するゲーム開発企業のNaughty Dogが少なくとも25人の従業員を解雇したと報じられています。



Even The PS5 Studio Behind The Last Of Us Is Cutting Costs

https://kotaku.com/naughty-dog-ps5-playstation-sony-last-us-part-3-layoffs-1850893794





Naughty Dogはソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)傘下のゲーム開発企業で、これまでに「アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝」「The Last of Us Part II」「The Last of Us Part I」などの人気作品を世に送り出しています。



海外メディアのKotakuがNaughty Dogの関係者2名から入手した情報によると、Naughty Dogは少なくとも25人の従業員を解雇したとのこと。主に品質保証テストの担当者が解雇されたそうですが、アート部門やプロダクション部門の従業員も解雇されたと伝えられています。なお、2023年7月時点でNaughty Dogの従業員は400人を超えていたとのこと。また、解雇された従業員の中にフルタイム労働者は含まれていなかったとされています。





関係者によると、解雇を通達された従業員は2023年10月末まで勤務するように求められているほか、解雇対象でない従業員を含めて「解雇に関する情報を外部に提供しないように」という通達があったとのことです。



なお、2023年初頭にはMicrosoft傘下でHaloシリーズなどを開発するゲーム開発企業「343 Industries」で少なくとも95人の従業員が解雇されたことが報じられています。



MicrosoftがHaloの開発元で大規模な人員削減&組織改革を実施 - GIGAZINE





また、2023年9月にはフォートナイトの開発元のEpic Gamesが830人の従業員を解雇することを発表しています。



フォートナイトの開発元のEpic Gamesが全従業員の16%に当たる830人の従業員を解雇することを発表 - GIGAZINE