「ガイルくん」で知られる人気YouTuberモデルのJoy-Conの販売を任天堂が差止め、ファンからは猛反発



日本では「ガイルくん」という愛称で知られ、任天堂作品のファンとしても有名なYouTuberのEtikaことダニエル・アモファ氏を記念したNintendo SwitchのJoy-Conコントローラーに対して、任天堂が販売の差止めを請求したと報じられています。これに対してインターネット上では批判の声が挙がっています。



Etika氏はEtikaWorldNetworkというYouTubeチャンネルで、Nintendo Directなどの放送に対してリアクションを取るムービーで人気を博しました。Etika氏のファンは「JoyConBoyz」と呼ばれており、逆立つ髪型がまるで格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズのガイルに似ていることから、日本では「ガイルくん」という愛称で親しまれていました。



しかし、2019年6月にEtika氏は自身が精神的に問題をかかえていることを動画でほのめかして失踪し、その後ニューヨーク市のイースト川で遺体となって発見されました。川の側にはNintendo Switchの入ったカバンが見つかったことから、ニューヨーク市警はEtika氏が自ら川に身を投げたと判断しました。





そして、任天堂ファンとして知られたEtika氏への追悼と敬意の念を表したモデル「Etikon」を、ゲーム機のカスタムモデルを制作するデザイナーのCptnAlex氏が販売しました。カスタムモデルの製作はクラウドファンディングサイトのIndiegogoで資金が集められ、その収益は10代のメンタルヘルスをサポートするJed財団に寄付されていたとのこと。



以下がEtikonのデザイン。白と黒を基調にしたデザインで、Joy-Con(右)には「JOYCON BOYZ」というロゴが描かれています。





しかし、2020年9月にCptnAlex氏の元に任天堂から「Etikonの販売を中止しなければ法的措置を取る」という警告が届きます。そのため、CaptnAlex氏は、Etikonの生産・販売・流通を停止することを余儀なくされました。





CptnAlex氏によると、任天堂がEtikonの販売に待ったをかけたのは、Etikonに「JOYCONBOYZ」と刻まれていることが原因で、「Joy-Conという単語を使って販売しているから」という商標上の問題だったとのこと。このロゴを削れば生産と販売を再開できるものの、ロゴを削除した新しいデザインのコントローラーを製造するには新しく生産ラインを用意し、さらなる資金が必要になるとのこと。また、ロゴを削除するとEtika氏追悼の意味が失われてしまいます。



2020年12月6日、Etika氏のファンコミュニティのYouTubeチャンネル・JoyConBoyzは、任天堂の行動を非難する映像を公開し、「任天堂の法務部と執行部は、ゲームシーンにおいて最悪で、最も時代遅れの、金に飢えた人々です。任天堂にはより良い方向に変わってもらって、私たちをゴミのように扱うのをやめてほしいだけです」とコメントしました。



ゲーム関連のニュースを扱うPolygonは、任天堂にコメントを求めたとのことですが、返事はないとのことです。