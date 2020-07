2020年07月07日 21時00分 ゲーム

「あつまれ どうぶつの森」のアプデで追加された海の生き物がペットとして大人気



Nintendo Switch向けに登場した「あつまれ どうぶつの森」では、釣りをしたり虫取りをしたりしてさまざまな生き物を捕まえることができるのですが、最新のアップデートで素潜りをして海の幸を捕獲することが可能となりました。この素潜りで捕獲できる一部の生き物が、どうぶつの森で入手できるペットとして人気を博しています。



Animal Crossing: New Horizons new sea creatures make the best pets - Polygon

2020年7月3日に配信された最新アップデートにより、「あつまれ どうぶつの森」の中で海の中を泳ぐことが可能となりました。同時に、海を泳ぎながらさまざまな海の幸を入手することができ、これをフータの博物館に寄贈すれば展示エリアがさらに拡張されることとなります。



通常、あつまれ どうぶつの森で入手できる水生生物を家の中や島の中に飾ると、水槽の中に入った状態で展示されることに。しかし、カミツキガメのような一部の水生生物は、水槽なしでゲーム画面上に配置されます。





新しく素潜りで収集できるようになった海の幸の中で特に特別な扱いを受けているのがカニ類で、これらはカミツキガメのように水槽の中に入れられることはありません。Twitterユーザーの@kaylee_acnhさんは、入手したタカアシガニを陸上に配置して「このゲームを削除します」と冗談めかしたツイートを投稿しています。





同じく水槽に入っていない状態のカブトガニ。カブトガニはひっくり返すことが可能です。





ガザミはフータの博物館に寄贈すると、水槽の中で手をパタパタさせながら水中を漂うそうで、Polygonは「水槽の中でショーをみせてくれる」と言及しています。





そんな新しく追加された海の幸の中で「最も可愛い」と海外ゲームメディアのPolygonが指摘するのがダイオウグソクムシ。ダイオウグソクムシを飾ると、水槽の代わりに木箱のようなものの中に配置されるのですが、その様子が「木箱の中から外をのぞき込んでいる」かのようということで、人気を呼んでいるようです。



あるTwitterユーザーはダイオウグソクムシ同士の結婚式を開き……





別のユーザーはしずえさんが担当する毎朝行われる島のアナウンスをダイオウグソクムシに担当させ……



さらにダイオウグソクムシに「ダニー」という名前を付けてコーヒーを与えるユーザーまで登場しています。





他にも、ダイオウグソクムシをお店の販売員にしたり……





一緒に海を眺める友だちにしたり。





新しく追加された海の生物との共同生活を多くのユーザーが試行錯誤しているようです。