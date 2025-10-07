2025年10月07日 11時14分 ゲーム

任天堂は6億8000万円の損害賠償を求めて海賊版コンテンツを販売したRedditモデレーターを訴えている



任天堂は複数の海賊版サイトを運営していたとして、ソーシャル掲示板のRedditでモデレーターとして活躍したジェームズ・ウィリアムズ氏に対して、450万ドル(約6億8000万円)の損害賠償を求めていることが明らかになりました。



Nintendo Is Suing A Reddit Moderator For $4.5 Million - GameSpot

https://www.gamespot.com/articles/nintendo-is-suing-a-reddit-moderator-for-4-5-million/1100-6535259/



2024年6月、任天堂はNintendo Switch向けゲームの海賊版を販売することで著作権を侵害したジェームズ・ウィリアムズ氏を訴えました。任天堂はウィリアムズ氏の身元を特定するため、同氏の運営していた海賊版ゲーム販売ストアの調査を開始。そこから、Reddit上にあった海賊版コミュニティで活躍していた「archbox」というアカウントに行きつきます。このarchboxというアカウントとウィリアムズ氏が同一人物であると特定したのは、任天堂の製品ライフサイクル管理グループに務める従業員だったそうです。任天堂がどのようにしてウィリアムズ氏の身元を特定したのかについては、以下の記事にまとめてあります。



任天堂がゲームの海賊版を販売するユーザーの身元を特定した方法が話題に、Redditへの投稿と公式修理サービスの利用で足がつく - GIGAZINE





この訴訟の訴状から、任天堂はウィリアムズ氏に対して450万ドルの損害賠償を求めていることが明らかになりました。



[Lawsuit]



Nintendo is requesting that a court award it $4,500,000 in damages from a Switch piracy Reddit moderator for operating multiple piracy sites.



The person refused to stop after Nintendo asked them to, which led to this lawsuit.



They also did not respond to the lawsuit.



[image or embed] — OatmealDome 🏳️‍🌈 (@oatmealdome.bsky.social) 2025年10月5日 2:16



訴状によると、ウィリアムズ氏は複数の海賊版コンテンツ販売サイトを運営し、ハードウェアハックしたNintendo Switch関連デバイスを販売したり、海賊版コンテンツを収録した改造Nintendo Switchを販売していたそうです。



任天堂はウィリアムズ氏に対して停止命令を出していたにもかかわらず、同氏が命令に従わなかったと主張しています。訴状では、ウィリアムズ氏が任天堂の要請に応じなかったことが訴訟に至った原因であるとのこと。



なお、任天堂は2024年2月にNintendo SwitchのエミュレーターであるYuzuの開発元を著作権侵害で訴え、最終的に240万ドルの損害賠償金を受け取りました。これに伴い、Yuzuの開発者であるBunnei氏はYuzuおよびNintendo 3DSのエミュレーターである「Citra」のサービス停止を発表しています。



任天堂に訴えられたNintendo SwitchエミュレーターのYuzuが損害賠償金支払いに同意し、公開も即座に終了 - GIGAZINE





また、任天堂は「ポケモンに似過ぎている」として話題となったパルワールドの開発元であるポケットペアを訴えています。



任天堂と株式会社ポケモンがパルワールド開発元を特許権侵害で訴える - GIGAZINE





この他、任天堂のコンテンツがOpenAIの動画生成AIであるSora 2で大量に生成されているため、著作権侵害ではないかとして問題視されています。ただし、この問題についてOpenAIのサム・アルトマンCEOは、状況を改善することを約束しています。



動画生成AI「Sora 2」でキャラクター動画が作られまくっている状況の改善をサム・アルトマンCEOが約束、特に日本のコンテンツに言及し権利者への収益分配を示唆 - GIGAZINE

