2024年03月18日

任天堂による「Yuzu」への訴訟はエミュレーターの開発コミュニティにどんな影響を与えたのか?



任天堂は2024年2月に、Nintendo Switchのエミュレーター「Yuzu」を提訴し、Yuzu側は速やかにエミュレーターの公開を停止して賠償金の支払いに応じました。この訴訟を「単なるNintendo Switchなしでゲームをする方法への攻撃ではなく、ゲームエミュレーター開発者全体に対する警告」と受け止めたエミュレーター開発業界の現状について、IT系ニュースサイトのThe Vergeが論じました。



How Nintendo’s destruction of Yuzu is rocking the emulator world - The Verge

https://www.theverge.com/24098640/nintendo-emulator-yuzu-lawsuit-switch-aftermath



掲示板型ソーシャルニュースサイト・Redditには、公開停止されたYuzuを神話に登場するヒュドラーになぞらえるネットミームがあります。首が切り落とされると再生するヒュドラーと同様に、Yuzuの公開後すぐに「Suyu」「Sudachi」「Lemonade」「Lime」などの同様のエミュレーターが登場したのがその理由です。



あるエミュレーターが公開停止してからすぐに別のエミュレーターが誕生したというと、エミュレーター開発者たちが任天堂の法的措置を軽んじているように思う人もいるかもしれませんが、「むしろ開発者たちは今回の訴訟を任天堂を怒らせないための教訓のように扱っている」とThe Vergeは説明しました。



例えば、Suyuは訴訟の回避策として、エミュレーターから収益を得たり、著作権侵害を明示的に禁止するルールを設けたりしています。



任天堂から訴えられたNintendo Switchエミュレーター「Yuzu」のソースコードを活用した後継プロジェクト「Suyu」が始動、任天堂からの訴訟を回避するための施策も準備中 - GIGAZINE





また、エミュレーター開発者らは海賊版ゲームへのアクセスを容易にしていたYuzuの機能も削除しています。任天堂によるYuzu訴訟では、Yuzuが暗号化キーを生成できることが争点のひとつなりました。そこで、後継プロジェクトであるSuyuでは、原則としてユーザーが自分でキーとファームウェアをNintendo Switch本体から入手しなくてはならないようになりました。



他にも、The Vergeが話を聞いた多くの開発者らが、それぞれの方法で任天堂の利益を侵害していないことをアピールしています。例えば、ある開発者は寄付しなければアーリーアクセス版のビルドが入手できないようにしていましたが、それをやめてGitHubで公開するようにしたとのこと。また別の開発者は、寄付の受け取りを厳禁にしたほか、非営利だということが誰にでも検証できるように収支を公開したDolphinのようなエミュレーターもあると、The Vergeに情報提供しました。



任天堂によるYuzu訴訟で萎縮した開発者がいる一方で、強気な意見もあります。デジタルミレニアム著作権法の第1201条は、「独自に作成したコンピュータープログラムと他のプログラムとの相互運用性」のためにコピープロテクトを回避することを限定的に認めており、Dolphinは復号キーの共有もこれに該当すると主張しました。





このように、The Vergeが取材したエミュレーター開発者の反応は、悲観論と楽観論のふたつに大きく分かれました。The Vergeによると、Yuzuの公開停止を受けて、7人のエミュレーター開発者がプロジェクトから手を引いたり、プロジェクトを閉鎖させたり、完全にエミュレーター開発から引退したりしているとのこと。残った開発者も、標的にならないように注意深くなっており、The Vergeは5人の開発者から取材を拒否されました。さらに、中にはメディアからの注目を恐れて、The Vergeの質問に対する回答を削除しようとした人もいました。



一方、任天堂に目を付けられる可能性はないだろうと楽観視しており、自分たちの法的な基盤は盤石だと考えている開発者も4人いました。その中でも特に自信を持っているというある開発者はThe Vergeに、「もし訴えられたら戦いたいと思います。しかし、それと同時に任天堂を敵に回していないからこそ自分たちが存在しているということも承知しています」と話しました。