FBIがNintendo Switchの大手海賊版サイト「Nsw2u」を閉鎖

Nsw2uはNintendo Switch向けゲームの海賊版を配布していることで有名なウェブサイトです。この海賊版コンテンツは、改造されたNintendo SwitchやPC向けのエミュレーターでプレイ可能でした。 そんなNsw2uのドメインがFBIによって押収されました。記事作成時点ではNsw2uのウェブサイトを開くと「このウェブサイトは押収されました」「ジョージア州北部地区連邦地方裁判所が発行した合衆国法典第18編第2323条(著作権侵害に関する条項)に基づく押収令状により、FBIによる法執行活動の一環として押収されました」と表示されます。なお、FBIによる押収に協力した機関として、オランダの金融犯罪捜査機関である FIOD の名前が記載されています。 This Website Has Been Seized https://nsw2u.com/

現地時間の2025年7月10日(木)、アメリカの 連邦捜査局(FBI) が、Nintendo Switch向けの海賊版コンテンツを配布するウェブサイトの「 Nsw2u 」を閉鎖しました。 Major Nintendo Switch Piracy Site Taken Offline By FBI https://kotaku.com/switch-2-piracy-nsw2u-roms-fbi-hack-emulator-zelda-1851786034

