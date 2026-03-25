2026年03月25日 10時22分 AI

OpenAIがAI動画生成アプリ・Soraを終了すると発表、ディズニーによる1600億円の投資もとん挫か



OpenAIがAI動画生成アプリの「Sora」を終了すると発表しました。これにより、ディズニーからのOpenAIへの10億ドル(約1600億円)の投資もとん挫することとなります。



Sora Shutting Down & Disney's Billion-Dollar Open AI Investment Is Dead

https://deadline.com/2026/03/sora-shut-down-disney-investment-1236764689/



OpenAI’s Sora shutting down as Disney exits deal | Mashable

https://mashable.com/article/openai-sora-shutting-down



OpenAI just gave up on Sora and its billion-dollar Disney deal | The Verge

https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/899850/openai-sora-ai-chatgpt



OpenAI announces plans to shut down its Sora video generator - Ars Technica

https://arstechnica.com/ai/2026/03/openai-plans-to-shut-down-sora-just-15-months-after-its-launch/



2026年3月25日、Soraの公式X(旧Twitter)アカウントが「Soraアプリとのお別れを告げます。Soraを使って作品をつくり、共有し、その周りにコミュニティを築いてくださった全ての方に感謝を述べます。Soraでつくられたものは大切なもので、このお知らせが残念なものであることは十分承知しています。近日中にアプリとAPIの終了に向けたタイムラインを含め、作品の保存に関する詳細など、さらなる情報を共有します」とアナウンスしました。



We’re saying goodbye to the Sora app. To everyone who created with Sora, shared it, and built community around it: thank you. What you made with Sora mattered, and we know this news is disappointing.



We’ll share more soon, including timelines for the app and API and details on… — Sora (@soraofficialapp) March 24, 2026





OpenAIは2025年9月末に「Sora 2」を発表し、ソーシャル動画共有アプリのSoraをリリースしました。しかし、Sora 2ではピカチュウやマリオなどの人気キャラクターを含む動画を簡単に作成することができてしまうとして、日本政府がOpenAIに対して著作権侵害となるような行為を行わないように要請する事態になりました。



日本政府がアニメやゲームなどの日本の知的財産を「かけがえのない宝」と呼んでOpenAIに著作権を侵害しないよう正式に要請したことが海外で話題に - GIGAZINE





さらに、日本のアニメ制作会社であるスタジオジブリやコンテンツ産業の業界団体も、OpenAIに対して要望書を提出しています。



動画生成AI「Sora 2」でのキャラ使用についてスタジオジブリやコンテンツ産業の業界団体「CODA」が学習拒否および著作権への真摯な対応を求める要望書を提出 - GIGAZINE





その後、OpenAIは2025年12月にディズニーと「ディズニーブランドのキャラクターを動画生成AIのSoraに登場させる」ためのライセンス契約を結び、主要コンテンツライセンスパートナーになっていました。この契約により、ディズニーはOpenAIに10億ドルを投資する予定となっていたのですが、ディズニーの広報担当者はDeadlineに対して、「取引は進展していない」と明かし、この取引は完了前にとん挫したことを明かしています。



ディズニーがOpenAIに1600億円の投資、SoraやChatGPTでディズニーキャラクターの生成が可能に - GIGAZINE





これに対して、ディズニーの広報担当者は「黎明期にあるAI分野が急速に発展する中、OpenAIが動画生成事業から撤退し、他の分野に注力するという決定を下したことを尊重します。両チーム間の建設的な協力関係とそこから得られた教訓に感謝しており、今後もAIプラットフォームとの連携を継続し、知的財産権とクリエイターの権利を尊重しつつ、責任ある形で新たな技術を取り入れながら、ファンのニーズに応える新たな方法を模索していきます」とDeadlineに語りました。

