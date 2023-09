LinuxのソフトウェアエンジニアがValveをベタ褒め

ValveはLinuxディストリビューションの SteamOS を開発するなどしてLinux業界に長年貢献し続けています。こうした実績に加え、2023年9月18日にLinux Foundation Europeの サミット でValveの話題が再燃したことを受け、Linux開発者のマイケル・ララベル氏がValveの取り組みについて改めて紹介しています。 Valve Is A Wonderful Upstream Contributor To Linux & The Open-Source Community - Phoronix https://www.phoronix.com/news/Valve-Upstream-Everything-OSS

・関連記事

Steamで配信されているゲームの75%がSteam Deckでもプレイ可能に - GIGAZINE



「Steam Deckのハイスペック版が数年後に登場する」と開発元のValveスタッフが発言し話題に - GIGAZINE



SteamのゲームをLinuxでもプレイ可能にする互換レイヤー「Proton」のこれまでの功績とは? - GIGAZINE



Linuxユーザーのゲーム体験を高めるべくValveがWindowsゲームをLinuxで実行できるProton採用のSteam Playをリリース - GIGAZINE





2023年09月25日 21時00分00秒 in ソフトウェア, ゲーム, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.