2026年02月01日

Linuxゲーム開発者が協力してゲームエコシステム全体を改善する「Open Gaming Collective」を結成



アメリカにおけるLinuxデスクトップのシェアが2025年7月に5％を超えたことが報じられたり、SteamのゲームをLinuxでもプレイ可能にする互換レイヤー「Proton」が改良されてSteamで販売されるPCゲームの約8割がLinuxに対応したりといった関係で、LinuxでPCゲームを遊ぶ人が増えています。Linuxのゲーム環境をさらに前進させるため、複数のLinuxゲーム開発者がLinuxのゲームエコシステムの改善を目指すグループ「Open Gaming Collective(OGC)」を結成しました。



Steamの「ハードウェア＆ソフトウェア調査」によると、2023年に初めてLinuxユーザーの数がmacOSユーザーを上回った後、2024年5月時点でSteamユーザーのうちでLinuxを使っているユーザーが全体の2％を超え、2025年10月にはLinuxのシェアがついに3％を上回ったとのこと。2025年10月のデータでは、Linuxの内訳としてSteamに最適化されたLinuxベースのOS「SteamOS」が全体の27.18％を占めていました。



LinuxのSteamユーザーが増加した背景には、互換レイヤー「Proton」などの技術進化があります。一方で、Linuxは多くの開発チームがそれぞれ独自にシステムを改善してきたため、同じ問題ごとに別々の方法で対応する必要があるという分断状態に陥っていたことも指摘されていました。



そこで、Linuxゲームエコシステムの改善に協力するグループとして設立されたのがOGCです。OGCはゲーム用に最適化したカーネルパッチの共有、入力デバイス周りのツールの統一、ゲームスコープなどの必須ゲームパッケージなど重要なコンポーネントを中心とした取り組みを一元化することを目的としています。





OGCの創立メンバーとしてはゲームに特化したLinuxディストリビューション「Bazzite」の開発元であるUniversal Blueのほか、ASUSハードウェア向けのLinuxに注力するASUS Linux、携帯型PCやコンソール型PCを使ったLinuxゲーム体験の向上に取り組むShadowBlip、ゲームや最適化に特化したLinuxディストリビューションのPikaOS、オープンソースソフトウェアを検証・改善してアクセスを広げるコミュニティのFyra Labsが名を連ねています。それぞれがLinux上でゲームをしやすくするために独自の工夫を行ってきたチームであり、これらが共同することで改善の仕組みがプロジェクトに還元されることを狙っています。



幅広いディストリビューションから選べることはLinuxを使用する最大のメリットの1つだと言えますが、重要なゲームコンポーネントに関する共同作業によって、ゲーム体験全体が向上やハードウェア互換性の強化、作業の重複削減などがより統一されることが期待されます。Universal Blueは「1つのプロジェクトの勝利は、すべてのプロジェクトの勝利となります。Linuxゲームの未来は相互の関心と友情に基づく共同作業であると考えており、その実現に向けて私たちの役割を果たしたいと考えています」と語っています。





OGCのプロジェクトの詳細はGitHubでも見ることができます。



