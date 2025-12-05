2025年12月05日 08時00分 ゲーム

Windows向けゲームをArmに対応させる取り組みはValveが主導していたことが判明



LinuxでWindows向けゲームをプレイするための仕組みにValveが開発した「Proton」がありますが、同じように、Windows向けゲームを命令セットの異なるArmアーキテクチャで動かす「FEX」もValveが取り組みを主導していたことが明らかになりました。



Steam Machine today, Steam Phones tomorrow | The Verge

https://www.theverge.com/report/820656/valve-interview-arm-gaming-steamos-pierre-loup-griffais



これはニュースサイト・The VergeがSteamOSの開発者であるピエール・ルー・グリフェ氏へ行ったインタビューによって明言されたものです。





WindowsとLinux、Androidスマートフォンは「端末を動かす基本ソフトであるOSが違う」ほかに、基本構成にあたるアーキテクチャ自体が異なるため、同じソフトウェアをそのまま動かすことはできません。



しかし、Windows向けゲームをLinuxでも動かすための互換性レイヤー「Proton」や、x86/64アーキテクチャ向けソフトウェアをArmアーキテクチャで動かすエミュレーター「FEX」といった技術の積み重ねのおかげで、今や「Windows向けに開発されたゲームをLinuxベースのスマホで動かす」ことすら可能になっています。



Valveの携帯型ゲーム機「Steam Deck」はまさにこうした技術の集大成で、Linuxベース端末でありながら、Windows向けゲームをスムーズにプレイできる端末です。



エルデンリングや塊魂をいつでもどこでも遊べる「Steam Deck」でいろんなゲームをプレイしてみた - GIGAZINE





Steam Deckには「FEX」の技術も採用されていることは広く報じられてきたものですが、今回改めて、FEXにValveが開発資金を提供してきたことが明かされました。



グリフェ氏はこの事実について、「より良い方法があるのであればゲーム開発者は移植作業の時間を浪費すべきではないとVavleは考えている」と、会社の方針を述べています。



なお、Valveは10年にわたってLinuxに投資を行いSteam Deckを実現していますが、グリフェ氏によると、Armへの取り組みも2016年ごろから行っていたとのこと。



FEXの開発を手がけるライアン・ホウデック氏は、Valveから支払われる報酬はFEXを本業にしていくのに十分なものだったことをThe Vergeに明かしており、「FEXプロジェクトを立ち上げる機会を与えてくれたValveの皆さんに、当初から支えてもらったことに感謝します」と述べています。



FEX seven year anniversary! – FEX-Emu – A fast linux usermode x86 and x86-64 emulator

https://fex-emu.com/FEXiversary/

