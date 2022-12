Apple M1環境でLinuxを動かす「Asahi Linux」向けのApple GPUドライバーがついに実装される

Apple独自開発のSoC「M1」チップを搭載するMac上での動作を目指すLinuxディストリビューション「 Asahi Linux 」に、Apple GPUドライバーが2年間の開発を経てついに実装されました。 Apple GPU drivers now in Asahi Linux - Asahi Linux https://asahilinux.org/2022/12/gpu-drivers-now-in-asahi-linux/ Asahi Linux向けに登場したGPUドライバーはまだアルファ版ですが、OpenGL 2.1とOpenGL ES 2.0をサポートしており、GNOMEやKDEのようなデスクトップ環境でのハードウェアアクセラレーションには十分なものだとのこと。改善の余地はあるものの、Quake3やNeverballのような古めの3Dゲームを4K 60fpsで実行するのに十分な性能を備えているそうです。

2022年12月08日 14時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

