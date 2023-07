世界の大富豪500人の総資産は2023年度上半期だけで123兆円も増えている、イーロン・マスクはたった1人で14兆円の資産増

近年は物価高やエネルギー価格の高騰が話題となっており、「前より生活が苦しくなった」と実感している人もいるはず。そんな中、世界の大富豪番付の上位500人である「 ブルームバーグ・ビリオネア指数 」に入っている大富豪らは、2023年度上半期だけで合計8520億ドル(約123兆円)も資産を増やしたことが報じられました。 Musk, Zuckerberg Up, Adani, Icahn Down Amid $852 Billion Surge For World's Rich - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-03/musk-zuckerberg-lead-852-billion-wealth-surge-among-world-rich

2023年07月05日 13時56分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

