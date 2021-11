Valveが自社製ゲーム機「Steam Deck」の出荷日を延期すると発表

・関連記事

携帯ゲーム機「Steam Deck」発表、価格は4万円台からで2021年12月出荷開始 - GIGAZINE



Valveのハイスペック携帯ゲーム機「Steam Deck」の分解動画が公開される - GIGAZINE



Valveが自社製ゲーム機「Steam Deck」への対応状況を表示させる機能「Deck Verified」の運用を開始 - GIGAZINE



2021年11月11日 10時45分00秒 in ハードウェア, ゲーム, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.