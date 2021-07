携帯ゲーム機「Steam Deck」発表、価格は4万円台からで2021年12月出荷開始

by Colony of Gamers 画面サイズは7インチ。AMD APU搭載で、CPUはZen 2(4コア8スレッド/2.4GHz~3.5GHz)、GPUはRDNA 2(8CU/1.0GHz~1.6GHz)。RAMは16GB LPDDR5 RAM。ストレージは64GB・256GB・512GBの3つのモデルがあり、それぞれmicroSDカードスロットで拡張可能。 大きさは298mm×117mm×49mm、重さは約669gだとのこと。ちなみに、類似のゲーム機であるNintendo Switchは239mm×102mm×13.9mmで重さ約398g、Nintendo Switchの有機EL搭載モデルは242mm×102mm×13.9mmで重さ約420gです。

2021年07月16日

