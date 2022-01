2022年01月27日 10時21分 ゲーム

「Steam」のゲームが遊べる携帯型ゲーム機「Steam Deck」2022年2月25日発売



ゲーム配信プラットフォーム「Steam」で配信されているゲームを遊べる携帯型ゲーム機「Steam Deck」が2022年2月25日に発売されることが発表されました。届いた受注メールに従って購入手続きを行うことで、2月28日から順次発送されるとのことです。



Steam Deck Deposit-Steam Deck、2月25日にリリース-Steamニュース

https://store.steampowered.com/news/app/1675180/view/3117055056380003048





Valve will start selling the Steam Deck on February 25th - The Verge

https://www.theverge.com/2022/1/26/22902930/valve-steam-deck-release-date-gaming-handheld-pc



「Steam Deck」は2021年7月に発表された、「Steam」の全機能を搭載した携帯型ゲーム機です。当初は2021年12月に出荷開始予定でしたが、原材料不足により延期となっていました。



Valveが自社製ゲーム機「Steam Deck」の出荷日を延期すると発表 - GIGAZINE





Valveからのお知らせによると、2022年2月25日から、すでにSteam Deckを事前予約したユーザー向けに注文受付メールの送付がスタート。メール受信から3日以内に購入手続きを行うと、2月28日から順次発送が行われます。



購入手続きを行わなかった場合、次の予約者に順番が回るとのことです。