2022年01月27日 10時35分 メモ

SpaceXのロケットが制御不能となり月に衝突するとの予測

by Michael Seeley



イーロン・マスク氏の宇宙開発スタートアップであるSpaceXは、再利用可能ロケットの「Falcon 9」を用いて何度も宇宙に物資を打ち上げており、2021年9月時点で累計129回の打ち上げのうち127回に成功しています。そんなSpaceXのFalcon 9の一部が制御不能となり、月に衝突すると可能性が報じられています。



Pseudo-MPEC for WE0913A = DSCOVR object = 2015-007B = NORAD 40391

https://www.projectpluto.com/temp/dscovr.htm





Out-of-control SpaceX rocket will smash into the moon in weeks | Live Science

https://www.livescience.com/spacex-rocket-to-hit-moon



Out-of-control SpaceX rocket on collision course with moon | SpaceX | The Guardian

https://www.theguardian.com/science/2022/jan/26/out-of-control-spacex-rocket-on-track-to-collide-with-the-moon



A SpaceX Falcon 9 rocket stage will slam into the moon on March 4 | Space

https://www.space.com/spacex-falcon-9-rocket-hit-moon-march-2022



Abandoned SpaceX Rocket Will Crash Into The Moon Within Weeks, Scientists Say

https://www.sciencealert.com/abandoned-spacex-rocket-will-crash-into-the-moon-within-weeks-scientists-say



2015年2月、SpaceXはアメリカ海洋大気庁(NOAA)と共同で宇宙の天気や気候、地球などを観測するための深宇宙衛星「深宇宙気候観測所(DSCOVR)」を宇宙空間に打ち上げるために、再利用可能ロケットのFalcon 9を利用しました。DSCOVRは地球から太陽方向に約93万マイル(約150万km)の「重力が安定した位置」であるラグランジュ点から、深宇宙を観測しています。



Falcon 9は再利用可能ロケットですが、すべてのパーツが再利用可能となるわけではなく、一部のパーツは制御不能となってスペースデブリとして宇宙空間を漂うこととなります。また、2015年2月に打ち上げられたFalcon 9の場合、まだ再利用に対応していなかったため、4.4トンあるブースターの燃料がなくなってからは、スペースデブリとして宇宙空間をさまよっていました。



地球近傍天体を追跡するソフトウェアを開発する「Project Pluto」のビル・グレイ氏によると、このFalcon 9のブースターは時速9288kmという猛烈なスピードで宇宙空間を飛行しており、2022年3月4日に月の裏側に衝突するとのこと。



by Ben Cooper



グレイ氏は2022年1月21日に自身のブログ上で、「1月5日に月面に接近したものの、実際に衝突するのは3月4日となるでしょう」と予測。さらに、「私が知る限り、この衝突は『ロケットのパーツの一部が月に衝突する最初の意図しない事例』となるでしょう」と記しています。



なお、グレイ氏の予測に対して天文学者のJonathan McDowell氏は「2015年に高軌道に残された古いFalcon 9のパーツが、3月4日に月に衝突する予定です。興味深い事例ですが、大きな影響はありません」とツイートしています。



For those asking: yes, an old Falcon 9 second stage left in high orbit in 2015 is going to hit the moon on March 4. It's interesting, but not a big deal. — Jonathan McDowell (@planet4589)