月間アクティブユーザー1億人超の「Roblox」が4日間におよぶ障害を発生させた原因をレポート

・関連記事

任天堂やNetflixに影響を与えたAWSの大規模障害について公式が説明 - GIGAZINE



年初早々発生したSlackの大規模障害は「仕事始め」が原因だった - GIGAZINE



なぜFacebookが6時間もダウンしたのかをFacebook幹部が専門家でなくても分かるように説明 - GIGAZINE



Facebook・Instagram・Oculus・WhatsAppが世界的にダウン、その原因とは? - GIGAZINE



Googleのサービスが45分間にわたり利用できなくなる大規模障害が発生、原因は認証サービスのストレージ問題 - GIGAZINE

2022年01月27日 08時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.