2026年05月21日 21時00分 ネットサービス

Google Cloudが誤ってアカウント停止、Railway全体が約8時間ダウンした障害の全貌



アプリケーションのデプロイや運用基盤を提供するRailwayで日本時間2026年5月20日の7時20分ごろから15時14分ごろまで約8時間にわたる大規模障害が発生しました。Railwayによると、Google CloudがRailwayの本番用アカウントを誤って一時停止状態にしたことが原因とのことです。



Incident Report: May 19, 2026- GCP Account Suspension

https://blog.railway.com/p/incident-report-may-19-2026-gcp-account-outage



Railway Service Disruption — Resolved | Railway Status

https://status.railway.com/incident/I23M92U0





RailwayはGoogle Cloud、AWS、Railway Metalと呼ばれる自社ベアメタル基盤を組み合わせてサービスを運用しています。しかし、ダッシュボード、API、制御プレーン、データベース、コンピュート基盤の一部がGoogle Cloud上に置かれていたため、Google Cloudアカウントの一時停止によってRailwayの中核機能が利用できなくなりました。



障害発生直後、Google Cloud上のワークロードは停止し、RailwayのダッシュボードやAPIでは503エラーが発生しました。ユーザーはログインやデプロイができなくなり、ピーク時には全リージョンのRailwayワークロードが到達不能になりました。





影響がGoogle Cloud以外にも広がった理由は、Railwayのネットワーク制御プレーンがGoogle Cloudに依存していたためです。Railwayのエッジプロキシは、外部から来た通信をどのアプリケーションへ送るかを判断するために経路表を使っています。経路表は「このURLへの通信はこの実行環境へ送る」という対応表のようなもの。



Railway MetalやAWS上のワークロード自体は動作を続けていましたが、経路表を配る制御プレーンがGoogle Cloud上で停止したため、エッジプロキシが正しい転送先を判断できなくなりました。結果として、Google Cloud上の障害がRailway全体の障害へ広がったとのこと。





Railwayは7時10分ごろにAPIのヘルスチェック失敗を検知し、7時19分ごろにGoogle Cloudアカウントの一時停止を原因として特定しました。7時29分ごろにGoogle Cloudアカウントへのアクセスは戻ったものの、停止したコンピュートインスタンスや永続ディスクの復旧には時間がかかりました。ネットワーク経由のトラフィックが回復し始めたのは10時38分ごろで、Railwayはデプロイの急増を避けるためキューを段階的に処理しました。



最終的にRailwayは15時14分ごろにサービス全体の復旧を確認して監視段階へ移行し、16時57分ごろに障害を解決済みとして更新しました。一部のワークロードについてはRailway側で自動再デプロイを行い、必要に応じてユーザーにも手動で再デプロイするよう案内しています。



Railwayは再発防止策として、Google Cloud上のネットワーク制御プレーンへの単一依存を取り除く方針を示しています。具体的にはAWSとRailway Metalにも高可用性データベースの配置を広げ、特定クラウド上のインスタンスがまとめて利用不能になってもサービスを継続できる構成へ移行するとのこと。



また、ユーザー通信が通る重要経路からGoogle Cloud依存を減らし、Google Cloudを二次的な用途またはフェイルオーバー用途に限定する計画も示されています。Railwayは「利用者から見えるサービスはGoogle CloudではなくRailwayであるため、ベンダー選択を含めた可用性の責任はRailwayにある」と述べています。